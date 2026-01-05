「日本牛肉紀念日」開吃！千元有找就能品嚐和牛界香奈兒
記者李鴻典／台北報導
1月24日對於愛吃和牛的老饕來說是個意義非凡的日子，因為明治5年（1872年）的這天是日本天皇在長達1200年的禁肉令後，首度公開食用牛肉，因此被定為「日本牛肉紀念日」，為慶這個象徵「美味解禁」的指標性節日，全台灣進口最多日本頂級和牛的指標性品牌「和牛十圖」（TENZOU），推出期間限定的「近江澤井姬和牛排丼」，嚴選日本三大和牛之一的近江牛、A5最高等級規格，讓消費者以千元不到的親民價格，就能一嚐被譽為和牛界夢幻逸品的頂級風味。
近江牛與神戶牛、松阪牛並列為「日本三大和牛」，但近江牛的地位更為特殊，因為在古代禁肉令時期，它是唯一以「藥膳」名義進貢給將軍與天皇的珍品，即便在明治天皇宣布開放吃肉後，當時平民就算有錢也吃不到近江牛，這次「和牛十圖」推出的牛排丼，使用近江牛中的頂尖品牌「澤井姬和牛」，這款和牛出自滋賀縣知名的澤井牧場，僅選用「未生產過的母牛」，肉質比起一般和牛更為細膩，入口可以品嚐到油脂的甘甜與如絲綢般的化口性。
1月5日 ～ 1月24日期間限定的「近江澤井姬和牛排丼」，以A5等級的近江牛排在師傅火候精確的炙烤下，綻放出迷人的牛油香氣，鋪在晶瑩剔透的米飯上，每一口都是在向百年前那場「美味革命」致敬，活動期間賞味價，一份660元，第二份半價優惠，讓饕客以不到千元的親民價格，體驗天皇等級的奢華饗宴，堪稱品味近江牛入門首選。
期間限定優惠內容：「A5 近江澤井姬牛排丼」賞味價 660元，第二碗半價 330元。1月24日「日本牛肉紀念日」當天，到店享用「A5 近江澤井姬牛排丼」，即可加價400元加購「熟成近江牛童王咖哩」一份。活動期間到店購物滿2,000元，即贈「近江牛火鍋片」一份。
Mister Donut攜手百萬創作者『千千』的自創品牌-『水水灶咖』共同開發8款聯名商品，結合備受喜愛的台、泰特色風味元素，將甜甜圈翻玩出混血新創意，帶給粉絲們與以往不同的甜甜圈新體驗。
為呈現在地感受，特以芋頭、芝麻、肉鬆、鹹蛋黃金沙、麻糬等食材搭配，打造台感十足的聯名產品，首先將芋頭作為主要風味，各別融合綿密金沙及QQ麻糬，「流心濃芋金沙波堤」以當紅波堤擠上滿滿金沙餡料，並裹上一層芋頭風味可可沾醬，入口感受脆口且帶有芋頭香氣的可可沾醬，緊接著融入金沙綿密的鹹甜風味，帶來芋香與金沙流心交織齒間全新感受。
「芋見QQ波堤」將Q彈波堤剖半，擠上滿滿帶有顆粒感的芋泥鮮奶油，並放上QQ麻糬丁，最後再以芋頭風味可可沾醬點綴，變身甜甜圈版芋頭大福∼「滿滿海苔肉鬆波堤」以Q彈波堤裹上最佳拍檔美乃滋x海苔肉鬆，碰撞出經典風味的新食感體驗！「濃芝麻波波隆尼」結合Mister Donut新圈體波波隆尼，將醇厚芝麻拌入鮮奶油，再以內餡與圈體約1比1的黃金比例，填入柔軟的波波隆尼中，並於外表撒上芝麻糖粉，外表圓渾、內餡飽滿，彷彿就是芝麻湯圓。
不只是在地味，還有泰式風格的結合！「巧克芭娜娜派」將北海道酥鬆派皮融入泰式香蕉煎餅元素，於派皮中加入香蕉餡料、可可醬及煉乳，最後以可可線條營造香蕉煎餅淋醬感∼「椰香芒果糰子」以芒果糯米飯為開發概念，將日式糰子做為糯米飯，並於糰子擠上椰奶醬與泰式芒果醬，打造擁有異國風味的日式糰子。現做飲品同樣以台泰為主題推出2款聯名產品，「芋頭牛奶」將綿密芋泥與鮮奶完美融合，每一口都帶來順滑且飽滿的芋頭滋味。「摩摩喳喳」經典泰式甜點變身手搖飲！將紅豆、芋頭、西米露及熱帶食材融合在香甜椰奶中，每口都能享受到豐富口感與濃郁椰香。
為響應新品上市，還有限時優惠活動，只要於1月6日至1月8日期間購買指定甜甜圈可享買5送1及買6送2優惠，現做飲品也可享第二件5折優惠。
達美樂宣布全新聯名企劃，聯手三麗鷗人氣角色「美樂蒂」，共同施展療癒滿點的「歡樂兔給樂」變身魔法。不僅從披薩盒到門市期間限定佈置全面換上可愛新裝，更限時推出多款聯名周邊，包含能隨時點亮療癒的「閃耀迷你招牌燈」，以及將達美樂披薩或招牌骰子掛飾變身美樂蒂零錢包或購物袋的「翻轉魔法包」！
三款「美樂蒂閃耀迷你招牌燈」，以圓形、方形與桌上立牌造型登場，即日起凡購買優惠價 499 元的「夢幻閃耀套餐」，內含經典系列大披薩 1 個、香烤雞條 5 條及 1.25L 大可樂，便能帶回「美樂蒂閃耀迷你招牌燈」盲盒乙個。
「魔法披薩翻轉包」可從美樂蒂一秒翻轉為達美樂披薩，作為造型掛飾或零錢包；「幸運骰子購物袋」可從達美樂骰子造型掛飾取出輕巧好收納的美樂蒂購物袋！將於1月12日起開始販售，凡購買「翻轉魔法套餐」即可享精選系列火山大披薩 1 個（指定口味任選）、經典系列小披薩 1 個與蝴蝶酥 3 個，套餐優惠價 999 元，便可入手「美樂蒂翻轉魔法包」盲盒，隨機解鎖實用萌物。（聯名套餐數量有限、售完為止）
慶新年到來，迷客夏推出雀「蘋」中選週週抽蘋果「豪」禮活動，1月7日至2月3日，於迷客夏活動門市單筆消費任2杯飲品，並透過迷客夏LINE官方帳號或掃描門市活動立牌QR Code完成發票登錄，即有機會抽中iPhone17系列、Airpods Pro 3、Apple Watch Series 11等人氣蘋果好禮，活動期間週週抽獎，每週各品項各抽出1名幸運得主，為期四週共抽出12名幸運兒；迷客夏線上點餐平台「迷點」幸運同享，單筆消費任購2杯飲品即可獲得1次抽獎機會。
熱銷茶拿鐵加碼 ：1月7日至1月20日至迷客夏活動門市現場購買2杯飲品，最低享71折起加購$39元超人氣鮮奶茶M杯1杯， 再享自費差額加料、升級大杯，活動優惠可累計。1月21日至2月3日迷客夏活動門市現場購超人氣醇濃鮮奶茶L杯(A區)+愛茶的牛(B區)，即享北部優惠價$89元、南部優惠價$79元，還可再享自費差額加料，活動優惠可累計。上述活動皆可同步參加雀「蘋」中選週週抽蘋果「豪」禮抽獎活動。
一年中最令人期待的草莓季節來了！COLD STONE化身專業甜點師，以甜點為靈感核心，推出兩款期間限定草莓季冰淇淋新品「草莓巴斯克」與「可麗露戀曲」，將法式經典甜點化作冰淇淋風味，結合豐富的層次口感與吸睛的topping，2026/1/9~3/5於酷聖石直營門市販售。
迎新春「讓喝茶的人、吃甜點的人都能找到共鳴」!貓茶町馬年以「茶滿天下 馬上回甘」為主題，透過茶風味的多元表現，讓一盒禮盒能自然涵蓋清香型、焙火型與層次較深的茶系表現。從西到東南到北嚴選台灣各地好茶，推出3大訴求禮盒系列，包括「台灣茶化為三款茶餅乾禮盒」、「金、財、花生(發生)」三款新春添好運禮盒，以及不用傷腦筋也能送到位「顛覆」與「在地」兩大系列，高達10多款茶甜點組合禮盒。
貓茶町2026新春禮盒預購優惠活動即日起~2026/02/20於品牌實體門市、官網、臉書、官方LINE@、PINKOI以及賣貨便各大通路正式起跑，並可於即日起~2026/02/22自行設定方便取貨日於創始店、北車店、板橋店、林口環球店等門市提貨，相關訂購規定依各門市公告為主，各門市現貨有限，建議可先預購再於期間內提貨。
