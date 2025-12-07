日本物價漲！聖誕蛋糕「簡約風」 米價新高變「奢持品」

日本受物價上漲影響，今年的耶誕蛋糕平均價格再度創新高。（示意圖／Pexels）





日本各地街頭亮起耶誕燈飾，節慶氣氛濃厚！但受物價上漲影響，今年的耶誕蛋糕平均價格再度創新高，因此少一點裝飾的簡約風成了新趨勢。另外飲食離不開白米的日本人，米荒時曾瘋狂搶買白米，但現在有米卻在超市與批發商倉庫裡堆積如山，到底怎麼回事。

蓬鬆的鮮奶油配上香甜的新鮮草莓，一顆聖誕節蛋糕反映出最近什麼都在漲的現況。做蛋糕的雞蛋、麵粉、鮮奶油，價格都持續上漲。

甜點店老闆山本光二：「其實聖誕蛋糕，大多是在夏天就開始規劃了，之後原物料又一路漲價，現在的成本已比一開始預期的高出不少。」

根據日本總務省調查，特別是草莓，因為酷暑大幅漲價，聖誕蛋糕平均價格為4740日元，比3年前上漲了約7百日元，因此今年蛋糕也吹起簡約風，以往用蛋白霜做成的聖誕老人，今年都變成紙作的裝飾，較小的尺寸也更受歡迎。

甜點店老闆山本光二：「其實很想做得更華麗，經營上真的非常辛苦。」

而米更是出現奇特的現象。

連鎖超市社長松井隆：「新米的銷售狀況不佳，庫存大量堆積。」

日本農林水產省5日公布，最新的白米價格每公斤達到4335日圓，創下歷史新高，民眾再怎麼愛吃米也不得不縮手。

民眾：「前兩週買一次5公斤，現在變成一個月才買一次，會改吃麵包之類的。」

節慶變得更簡單，餐桌也開始精打細算，在物價高漲之下，如何撐過日常，成了民眾最真實的考驗。

