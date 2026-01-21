日本狼師手錶型攝影機偷拍少女更衣 數十段私密片打包賣2萬元

1所國中男教師涉嫌使用手錶型攝影機偷拍少女更衣，並將私密片牟利；示意圖。（Unsplash／Photo by Jason Leung）

日本去年爆出「教師版N號房」，有10多名中小學教師成立祕密群組，互相分享女童私密影像，警方陸續逮捕狼師。茨城縣1所國中男教師涉嫌使用手錶型攝影機，於茨城縣內某設施中偷拍16歲以下少女更衣的畫面，並以此牟利，如今也被逮捕起訴。

據《讀賣新聞》報導，愛知縣警方於1月21日指出，1名32歲國中男教師2023年涉嫌使用手錶型攝影機，於茨城縣內某設施中偷拍16歲以下少女更衣的畫面。

該名男子任職於茨城縣東海村一所國中，他已承認相關指控，「會將10到20段偷拍影片作為一組，以10萬日圓（約新台幣20,014元）的價格販售」。

廣告 廣告

該名男子被依違反《禁止兒童買春、兒童色情製品法》等罪名逮捕，本案是在調查一起「國小與國中教師涉嫌透過社群平台群組聊天室分享偷拍兒童影像」的案件過程中，另行查出相關嫌疑。

該名男子去年11月因涉嫌向北海道千歲市1名41歲男教師發送另段少女更衣片而被捕、起訴，其也因違反偷拍罪遭起訴。

更多鏡週刊報導

日本狼師闖女廁偷拍女童被起訴 分享私密照卻沒事

4天前才報案跟騷！美甲師人妻倒臥家中玄關「1屍兩命」 前男友涉案落網

涉偷拍女童內衣共享群組 第4位日本狼師落網認：為了滿足性欲