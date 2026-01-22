日本狼師組偷拍群！女童更衣片每套2萬遭逮

▲日本茨城縣一名32歲中學男教師，涉嫌偷拍女學生更衣並販售影片，遭警方逮捕。（圖／翻攝自CBC）。

[NOWnews今日新聞] 日本驚傳噁心狼師！茨城縣一名32歲男師，涉嫌在中學的女子更衣室安裝攝影機，偷拍未成年女童更衣，還把偷拍影片打包成冊上網販售，甚至與日本多名狼師組成分享群組，噁心行徑令人髮指。

據NHK、時事通信社等日媒報導，32歲的茨城縣國中教師鈴木雄大 21日遭警方依違反《性的姿態攝影處罰法》等嫌疑逮捕，罪名是偷拍國中女生的更衣室。

鈴木雄大被指控在2023年間，在茨城縣某中學的女性更衣室安裝「時鐘式攝影機」，偷拍未成年女學生更衣，並製作至少5部涉及兒童色情的影像。

愛知縣警少年課指出，鈴木落網後已坦承犯行，供稱因想偷看女童胸部，自2021年左右便開始偷拍，並將10至20部偷拍影片以每套10萬日圓（約2萬元新台幣）的價格販售。

此次並非鈴木首次被捕，警方先前查獲一個由7名狼師組成的偷拍群組，成員間互相分享偷拍影片，愛知縣警在逮捕群組內7名成員後，發現有人購買群組外教師所拍攝的影片，循線追查後在去年11月將鈴木逮捕起訴。

報導指出，鈴木透過社群媒體招攬買家，將偷拍影片販售給多人，調查本部懷疑他多次從事偷拍行為，目前正解析所查扣的電腦等物品，並已於今（22）日將其移送檢方，全力釐清是否有更多受害者，以及該教師群組背後是否涉及更大規模的影像外流。

教育委員會表示，鈴木雄大是正職講師，負責特殊支援班級及保健體育課程，在去年11月被捕前仍正常上班。有學生透露，鈴木的個性溫柔、會和同學一起聊天。

