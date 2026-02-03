日本狼師群組爆新案情 27歲男第5次被捕！體液抹女童牙刷曝犯罪動機
日本狼師群組案持續延燒！岡山縣1名27歲教師因涉嫌將體液塗抹在女童牙刷上而被捕，這也是他第5次被捕，他供稱「我得知其他成員在女童的物品上噴灑液體，就產生了興趣」。
綜合《產經新聞》《共同社》報導，愛知縣警察本部熱田警察搜查本部今（3日）以涉嫌損壞財物罪，再次逮捕了27歲岡山縣備前市某公立小學教師甲斐海月，原因為他涉嫌將體液塗抹在女童牙刷上，而這也是他第5次被捕。
調查本部指出，甲斐海月供稱，他在群組得知其他成員會將體液沾在女童的物品上，就此之後有了犯罪的想法。甲斐海月去年涉嫌在某個設施中，以女童的牙刷摩擦身體某些部位，並把體液抹在牙刷與杯子上。
針對狼師群組案，愛知縣警方陸續逮捕來自5個縣的7名在職與前任狼師，甲斐海月1月23日在名古屋地方法院的第一次出庭中，已承認持有兒童色情物品。此外，1名來自茨城縣、非群組成員的教師也因向其中1名教師提供女童更衣片而被捕，目前所有被逮捕的狼師都已被起訴。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
