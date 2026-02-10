日本獨旅驚魂！妹子溫泉旅館遇「電梯怪男」急逃 4招保命法曝光

生活中心／張尚辰報導

一名女網友近日到日本獨旅時，在旅館電梯遇見一名行蹤可疑的男子。（示意圖／翻攝自pixabay）

近年來出國旅遊風氣盛行，不少人偏好行程彈性、自由度高的獨旅。近日就有一名女網友分享，她前往日本獨旅期間，在溫泉旅館內遇到一名行跡可疑的男子，當下立刻提高警覺，臨時放棄搭乘電梯、改走樓梯迅速返回房間，事後將這段驚險經歷分享到網路，提醒其他獨旅旅客注意安全，貼文曝光後引發熱烈討論。

該網友在Dcard上發文指出，當時她在日本入住溫泉旅館，準備離開時，於門口遇到一名男子，對方在附近進出來回共三次，讓她起初感到有些疑惑，但未多作聯想。當她站在門口拍照時，發現該名男子往走道、電梯方向移動，便刻意等對方先進入電梯後，才準備跟上。

然而，就在她看向電梯方向的瞬間，卻發現對方也正注視著自己，她當下雖告訴自己不要多想，仍朝電梯方向前進，卻發現該名男子並未搭乘電梯上樓，而是停留在電梯內，這令她心中警鈴大作，立刻改走樓梯離開。

沒想到才走沒幾階樓梯，就聽見電梯門打開的聲音，讓她瞬間感到相當害怕，腦中只剩下「不能在樓梯遇到對方」的念頭，她隨即以最快速度折返回房間，直到關上房門，才終於鬆了一口氣。

事後，原PO也整理出幾項獨旅時更應注意的安全原則，包括不即時在社群平台分享行程、不主動向陌生人透露自己是獨自旅行、離開地點後再打卡，以及外出時穿著自己的鞋子而非飯店拖鞋，以避免被辨識出住在同一間旅館。

原PO強調，這些看似微不足道的小細節，其實都是保護自己的方式。獨自旅行雖然自由又美好，但自身安全仍是最重要的事，也希望這篇分享能讓獨旅的女性多一分警覺、多一分平安。

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「謝謝妳的分享，平安回家必須是每次旅程的最後一個行程」、「超可怕！感覺他觀察你很久了」、「妳很棒也很勇敢，真的要隨時注意周遭的人，事先查好治安比較不好的地方，晚上就不逗留了，還好有平安回家」、「多虧了自己的警覺心！謝謝妳將經驗分享出來」。

