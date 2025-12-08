日本獵人上山打獵撞見屍體 近看發現「頭顱露白骨」嚇壞報警

日本一名獵人入山打獵時，意外發現一具屍體。（示意圖，pixabay）

日本新潟縣三條市發生一起離奇命案調查事件。一名獵人日前入山狩獵時，在山區深處發現一具呈現坐姿的屍體，且頭部已出現白骨，警方前往確認後，發現一具部分白骨化的男性遺體，目前死者身分、死因皆不明，案件仍在調查中。

獵人入山驚見屍體 嚇得立刻報警

根據《新潟日報》報導，6日下午4點半左右，一名男子為狩獵野豬進入三條市新屋山區時，意外發現疑似人類遺體，嚇得立即報案。警方於隔日（7日）一早在通報者帶領下再次進入現場，於上午10點前正式找到遺體。

男性屍體呈正座、前傾姿勢 部分已白骨化

警方指出，遺體位於山林深處，發現時呈現「正座並向前傾倒」的姿勢，頭部部分區域已白骨化，推測死亡時間已經相當久遠。死者穿著灰色POLO 衫、米色長褲與深藍色運動鞋，外觀特徵不明，年齡及身高皆無法確定。

死因、身分全成謎

由於遺體白骨化程度高，現場未有明顯打鬥跡象，但也無法排除意外、事件、迷路或其他可能。警方正透過鑑識方式釐清身分，並比對失蹤人口資料，調查死者是否曾在該區迷路或遭遇意外。警方表示，考慮所有可能性，包括犯罪或意外事故等各種可能性，都在調查範圍內。

更多鏡週刊報導

東北季風連番南下！本週後段急凍 「北台恐急凍探10度」最冷時刻曝

「那對夫妻」Nico揭女兒住院心碎內幕！ 惡夢連連原因曝光

網友諷台灣很民主？ 中國人「1行字」徹底反殺：建議跟我們換國籍！網讚爆