日本獸父長期性侵未成年繼女還拍片 法院判刑10年被指太輕

日本福島縣一名男子在繼女13歲到15歲期間，反覆進行性侵還用手機拍攝過程，被控以「監護者性交罪」及違反《兒童買春、色情關係禁止法》等罪名。福島地方法院週三（24日）判決該獸行男子10年有期徒刑，法官痛斥被告不可原諒。但10年刑期被家屬控訴判刑太輕。

共同社報導，此案檢方求刑12年。判決書指出，被告在明知養女未滿18歲的未成年情況下，仍於住處與其發生性行為並拍攝紀錄。為保護受害者隱私並防止其身分曝光，法院在審理過程中對被告及養女的姓名、具體年齡等資訊均予以保密。

判決後，受害女的母親在接受採訪時聲音顫抖表示：「我絕對無法原諒他。我不認為他關10年就能改過自新，性犯罪的刑責實在太輕了。」

受害女孩是因為母親與加害男子結婚，成為加害男收養的繼女，同住一個屋簷下。案發時加害男與受害者母親都是夫妻關係。

這一長年的獸行，東窗事發的契機是有一次被告試圖私自帶繼女外出，引發母親的懷疑。母親查看女兒的手機，才揭發這起人倫慘劇。據母親表示，女兒說她隱忍一直沒有說出來，是因為「不想讓家庭破碎」。

犯罪男子辯稱，他與繼女是「戀人關係」，才屢次進行性行為。這個理由遭法官佐藤久貴徹底駁回。

法官佐藤久貴在判決書中寫說，被告從養女就讀小學高年級起，便長年且常態性地與其發生性行為，痛斥其「行徑醜惡且卑劣」。法官認定本案「完全沒有寬恕餘地，在同類案件中屬於情節極為嚴重」。

性侵經常是家中熟人或親人所為。繼父性侵未成年繼女的案件時有所聞。在2022年，日本三重縣另一名獸父性侵當時僅15歲的繼女數十次，被檢方求處20年徒刑，最後被判刑18年。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

