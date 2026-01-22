日本現象級展覽！ 林舒語攜全家開箱三寶玩到沒電

藝人林舒語與段鈞豪，21日帶著家人參與【光影魔法美術館II Art in Wonderland II】，走進這座日本超人氣光影魔法樂園。其中，林舒語一家人最喜歡《小小人間》，一走進作品就像被縮小，化身為想像世界的小小居民，在空間中自在穿梭，彷彿在水中游泳探險，孩子忍不住開心直呼「我竟然縮小了！好好玩！」

林舒語與兒子玩《流光之波》（圖／寬宏藝術）

林舒語分享，能讓孩子自在跑跳、用身體創作的展覽形式相當難得，大人也能在其中找回童心，十分適合全家一同同遊，留下專屬於彼此的魔法回憶。

同樣到場體驗的藝人段鈞豪，攜女兒一同感受光影互動的魅力，他透露女兒特別喜歡《掌心紋路》，透過動手拼接光影軌道，桌面上的道路、鐵路與景觀不斷延伸，就像在玩她平時最愛的拼圖遊戲，讓孩子一邊操作一邊興奮直呼「太有趣了！」

段鈞豪也表示，這樣的互動作品能在遊戲中培養孩子的專注力與想像力，讓孩子自在投入光影創作，親子一同沉浸在創造與探索的樂趣之中，好玩又很有意義。

【光影魔法美術館II Art in Wonderland II】於中正紀念堂展出，展期自 2026/1/21 至 2026/4/6。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導