日本甜甜圈名店翻車！擺瓷磚挨轟沒食慾

▲風靡日本的人氣甜甜圈名店「I’m donut?」，日前遭網友在社群網路抱怨，認為「I’m donut?」澀谷店的陳列方式很不衛生，甜甜圈直接擺放在店內瓷磚材質的方塊上，讓人看了毫無食慾。（圖／翻攝自X）

[NOWnews今日新聞] 風靡日本的人氣甜甜圈名店「I'm donut?」，日前遭網友在社群網路抱怨，認為「I'm donut?」澀谷店的陳列方式很不衛生，甜甜圈直接擺放在店內瓷磚材質的方塊上，讓人看了毫無食慾。文章在X上發布不到兩天就獲得將近4千萬次瀏覽，掀起網友熱議。對此，「I'm donut?」負責人表示將會進行檢討，「對於收到各種不同的意見，我們會認真對待」。

根據日媒《J-CASTニュース》報導，「I'm donut?」澀谷宮益坂分店，被網友質疑「這樣的陳列方式真的合適嗎？看起來就像直接把甜甜圈放在廁所或洗手間裡一樣，看得我完全沒食慾」。而從網友分享的店內照片可以看見，甜甜圈陳列區是用粉紅色瓷磚貼成的磚塊堆疊而成，顧客用托盤取走甜甜圈後，散落的糖粉就這樣留在瓷磚上，畫面看起來不是很衛生。

網友在X的貼文不到兩天就獲得超過8萬個讚，瀏覽次數將近4千萬。原PO後來也留言補充解釋，沒有覺得甜甜圈不好吃或是服務不好，而是這樣的擺盤方式讓她無法接受。許多網友認同原PO看法，「不能只考慮設計感，衛生問題也很令人在意」、「沒有清潔感就完全沒食慾」、「希望甜甜圈能放在托盤或鋪紙上」。但也有網友認為「很時尚，能理解」、「看起來很有趣」。

「I'm donut?」受訪稱會改進

事實上，「I'm donut?」澀谷宮益坂分店開幕時，直接擺放在瓷磚上的甜甜圈被認為是品牌特色，官網當時介紹說藉此打造出「可愛與時尚共存、充滿澀谷特色的活力空間」，「像積木一樣堆疊起來的陳列台上，擠滿了各式各樣的甜甜圈，光是看著就讓人心情雀躍」。除了澀谷宮益坂店之外，「I'm donut?」還有其他分店也是採用類似的甜甜圈裸放陳列方式。

▲「I'm donut?」另一家分店的甜甜圈也是直接擺放在陳列台上，但是陳列台材質不是瓷磚，看起來也就比較正常。（圖／翻攝自X）

對此，「I'm donut?」的公關表示，瓷磚並非要讓人聯想到浴室或浴缸，而是要以立方體組合為形象的設計表現，且陳列區平日都會進行清掃與衛生管理。對於甜甜圈陳列方式在網路上引發議論一事，公關表示「收到各種不同意見，我們會認真對待，為了讓各位顧客能更安心、安全且舒適地使用本店，我們將由改善運營方式在內進行通盤檢討，今後也請繼續愛護本公司」。

