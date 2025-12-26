日本甜點快閃！北海道生巧克力夾心餅PK老牌56年費南雪

北海道生巧克力夾心餅乾快閃來台。（圖／TVBS）

日本甜點在台灣市場備受喜愛，近期多家日本知名甜點品牌紛紛來台快閃展售，引發熱烈迴響。其中包括來自北海道的「生巧克力夾心餅乾」、擁有56年歷史被譽為世界第一的費南雪，年銷售量高達3200萬顆。台灣業者也順應潮流，推出日本社群爆紅的「富士山造型生泡芙」及「生甜甜圈」等創意甜點，上架短短數小時即被搶購一空，展現台灣消費者對日式甜點的熱愛。

來自北海道的生巧克力夾心餅乾是近期來台快閃的日本甜點之一，以兩片貓舌餅乾夾著一層厚厚的生巧克力，咬下時能感受到酥脆的口感。這款甜點主打使用北海道當地生產的奶油、砂糖、小麥粉等食材，特別將冬季放牧牛乳製作成生巧克力，呈現出獨特的風味。有民眾表示，日本的甜點比較細緻精緻一點，雖然法國甜點也不錯，但因為是排隊名店，日本品牌來台就會想嘗試看看。

日本老牌費南雪快閃來台。（圖／業者提供）

另一款熱門的日本甜點是擁有56年歷史、被稱為世界第一的費南雪，年銷售量高達3200萬顆。這款甜點嚴選香氣濃郁的杏仁，並使用北海道發酵奶油製作，除了經典原味外，還有抹茶、巧克力和草莓等多種口味可供選擇。

台灣本地甜點業者也看準消費者對日式甜點的喜愛，將近期在日本社群爆紅的生泡芙做成富士山造型。這款創意甜點以日式正宗製程為基礎，將泡芙、費南雪與法式布蕾三種甜點工藝融合在一起，上面覆蓋一層白巧克力，呈現出如同下雪的富士山景象。甜點快閃店長張小姐表示，這款甜點上架後大概兩到三個小時內就會被搶購一空，預計接下來跨年活動期間，業績將成長兩成左右。

台灣甜點品牌推出富士山生泡芙。（圖／業者提供）

除了富士山生泡芙，業者還推出了近期熱門的生甜甜圈，集結甜點愛好者最愛的人氣風味，包括開心果、黑糖珍珠、巧克力，以及微醺口味如酒漬櫻桃巧克力、梅酒蜂蜜等。行銷專家王福闓認為，日本甜點在製作工法和品質上更為獨特，因此有許多消費者希望能夠品嘗這種更精緻、更有風味的日本甜點。

台灣消費者對日本甜點的熱愛，加上這些甜點多採用限時快閃販售的行銷策略，創造出稀缺性，成功吸引大量消費者購買，形成一波又一波的甜點搶購熱潮。

