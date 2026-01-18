日本甜點雙胞胎落腳愛河灣 「双蒔」用匠人精神甜進高雄

▲青年局長林楷軒(左)在負責人洪薏芬(右)的指導下，體驗師承東京和菓子學校的甜點手藝。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】近年來，高雄流行音樂中心周邊結合駁二特區藝文能量，加上演唱會經濟效益及商場進駐，亞灣區人流持續攀升，如今已成為高雄城市生活的重要地標與遊客聚集的新熱點。坐落於愛河灣畔的法式甜點品牌「Jumelles Pâtisserie 双蒔」，曾在青年局行銷補助的支持下，逐步建立品牌識別並站穩市場腳步。高雄市政府青年局長林楷軒日前特別訪視業者營運現況，並與負責人交流創業歷程，展現市府持續陪伴青年創業與深化產業發展的具體作為。

▲青年局長林楷軒(右)參訪「Jumelles Pâtisserie 双蒔」， 並與負責人洪薏芬(左)、洪薏芳(中)姊妹交流創業心得。

「双蒔」由雙胞胎姊妹洪薏芬、洪薏芳共同創立，兩人自求學階段即投入餐飲相關領域，畢業後更前往日本頂尖的「東京製菓專門學校」進修，系統性累積法式與日式製菓技術。負責人洪薏芬分享，姊妹倆十分喜愛港灣的悠閒氛圍，四年前偶然發現現址店面，短時間內便決定落腳。隨著周邊活動與海港新地標 FOCUS 13 商圈逐步成形，假日人潮明顯成長，當初的果斷選擇，也成為品牌發展的重要關鍵。

▲「Jumelles Pâtisserie 双蒔」透過行銷補助完善店面的招牌裝潢，讓整體風格更貼近品牌理想藍圖。

深受日本留學期間「匠人精神」影響，洪薏芬在營運上格外重視品質控管，堅持以「每週營業三天」的方式，確保甜點製作維持極致水準。雖然初期曾面臨營業天數較少的質疑，但隨著口碑傳遞，顧客也愈加理解並支持這份對品質的堅持，讓品牌在經營節奏與品質控管間取得完美平衡。

▲「Jumelles Pâtisserie 双蒔」專賣融合日本制菓技術與台灣新鮮水果的法式甜點，無論造型或是口味都令人驚艷。

局長林楷軒表示，近年高雄演唱會經濟大爆發，店家靈活配合演唱會節奏推出「期間限定特色甜點」，成功吸引大批樂迷造訪；緊接著市府積極推動觀光，例如甫剛宣布日本超人氣 IP「超人力霸王」將現身冬日遊樂園，勢必在過年前夕掀起另一波觀光浪潮。這種積極參與市府活動、串聯城市節慶的經營策略，讓業者收益有感成長。

▲因應即將到來的年節需求，「Jumelles Pâtisserie 双蒔」新推出春節限定禮盒，內含多款精緻手工餅乾，數量有限，售完即止。

洪薏芬也感性提到，店面設立初期壓力不小，特別感謝青年局當年的行銷補助，使店面招牌與整體視覺得以完整呈現品牌理念，讓形象更具一致性。因應即將到來的年節需求，「双蒔」也順勢推出春節限定禮盒，展現青創品牌在產品規劃與市場應變上的靈活度。

青年局補充表示，為協助青創業者強化品牌競爭力，市府持續優化青創補助資源，自 112 年起已正式將原有的「行銷補助」項目併入「青創補助」中，透過整合資源與簡化申請流程，提升資源使用的彈性。現行計畫提供行銷宣傳、辦公室租金及裝潢費用等實質補貼，不僅降低創業初期的門檻與風險，更能陪伴青年在高雄穩健經營。未來青年局將持續挹注資源，讓職人夢想在高雄各個角落開花結果，打造專屬高雄的青創生態系。（圖╱高市府青年局提供）