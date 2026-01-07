日本生甜甜圈插旗高雄！ 民眾搶購交通亂象頻傳

高雄市 / 綜合報導

短短兩年在日本，開立25家門市的生甜甜圈專賣店，首度進軍海外市場，而第一站就選擇高雄，並且在今(7)日試營運，一早吸引大批民眾，冒著寒風低溫排隊，開賣不到半小時，500顆甜甜圈銷售一空，有民眾甚至表示，願高於六倍行情的價格來購買。不過，民眾排隊搶買，也出現影響交通的違規情形，一度讓警方前往取締；店家呼籲民眾，要遵守排隊秩序，避免讓附近住戶感到困擾。

渾圓飽滿個頭嬌小的甜甜圈，外皮撒上潔白細緻的糖粉，而上頭還留有，草莓巧克力抹茶等餡料做為妝點之外，撥開後飽滿的奶油內餡瞬間炸出，這款紅遍日本的生甜甜圈，首度插旗海外市場，第一家店選在高雄苓雅區，7日展開試營運，就在中午十一點開賣前，戶外已經排起長長人龍隊伍，不畏冷氣團來襲，戶外溫度只有15度上下。

記者VS.民眾說：「(幾點就來排了)8點，為了要吃要排到限定口味，一定要早一點來。」民眾說：「今天大概7點多就來，載完2個小孩上學就馬上衝過來。」挾帶高人氣來高雄展店，開賣沒多久，限量500份瞬間一顆不剩，有民眾甚至想出高價求售。

記者VS.民眾說：「就是想問看看有沒有人願意好心讓出一顆給我，(那要收多少)三百，3百到5百。」只是大批人龍湧入社區排隊，也出現違規亂象，有消費者臨停紅線引來警方取締，業者說：「7到9號是我們試營運的期間，然後這個期間，我們每天限量500顆，然後一個人可以限購6顆，如果大家要來排的話，要聽從現場員工的指揮，就是不要擋到附近的居民。」生甜甜圈風潮，席捲社群媒體版面，也提醒，排隊購買得遵守交通規則，避免影響其他用路人權益。

