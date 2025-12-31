日本生食級章魚腳爆"改標販售" 衛生局派員稽查

南部中心／陳姵妡、陳家祥 高雄報導

民眾向高雄專售生鮮的連鎖門市，購買北海道生食級章魚腳，沒想到商品上頭居然有兩張標籤，一張舊標籤的有效期限只到2024的2月，翻面的新標籤卻到2026的7月，讓消費者質疑，這家超商疑似改標販售，衛生局也立即派員到工廠稽查，業者表示，已提供FDA給衛生局，澄清食物沒有過期，請民眾不用太擔心。





民眾向高雄專售生鮮的連鎖門市，購買北海道生食級章魚腳，沒想到卻發現包裝上疑似竄改標籤。（圖／民視新聞）

冷凍櫃裡，琅琅滿目的海鮮，其中這款北海道生食級章魚腳，目測過20公分，價格兩張國父有找，吸引不少民眾購買，不料竟然有民眾，買到改標章魚腳。有民眾透露，買了一家知名海鮮超市的章魚腳，上頭居然有兩張標籤，一張舊標，保存期限只到2024年的2月，另外一張新標則標示不明，而翻過來另外一面，保存期限則到2026的7月，讓民眾質疑買到改標章魚腳。民眾：「因為這樣子會造成我們，在食物上面的話會有一些問題，對這種我們沒辦法接受。」民眾：「有時候他會改價格嘛，就是他可能特價還是幹嘛，就會再貼一張新的上去，如果是保存期限，我沒遇過他會改那個時間的。」





衛生局獲報後，在超市工廠跟門市進行稽查，並沒有發現重複貼標的情形。（圖／民視新聞）





其實不少民眾坦言，很難注意到標籤下方是否有改標痕跡，恐怕就把過期商品吃下肚，而衛生局接獲消息，已經派員到各家門市稽查，不過實際來到店家，店內冷凍櫃販賣的章魚腳，上頭都沒有舊標籤的痕跡，賞味期都到2026的7月。海鮮超市員工：「今天廠商所提供給我們，這批章魚腳的FDA，確實有效期限，也跟剛剛你看到的一模一樣，而且也不是我們竄改的，並不是我們竄改的，所以那一張標籤，全部都是廠商那邊，依FDA下去做的。」海鮮超市透露，已提供FDA給衛生局，澄清食物沒有過期。不過這家超市，其實在2024年，就曾發生過原味雞腿排疑似改標效期，最後被預防性下架，這回又再度發生海鮮涉嫌改標，還有多少商品有疑慮，恐怕還得進一步調查釐清。





原文出處：生鮮超市日本生食級章魚腳爆「改標販售」 衛生局派員稽查 店家澄清「沒過期」

