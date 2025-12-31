日本生食級章魚腳驚傳"改標販售" 高雄衛生局派員稽查

南部中心／陳姵妡、陳家祥 高雄報導

民眾向高雄專售生鮮的連鎖門市，購買北海道生食級章魚腳，沒想到商品上頭居然有兩張標籤，一張舊標籤的有效期限只到2024的2月，新標籤卻是2026的7月，讓消費者質疑，這家超商疑似改標販售，但業者拿出FDA澄清，商品是廠商原廠包裝，自己也是受害者。





生鮮超市日本生食級章魚腳爆「改標販售」 衛生局派員稽查 店家澄清廠商原廠包裝

民眾向高雄專售生鮮的連鎖門市，購買北海道生食級章魚腳，沒想到卻發現包裝上疑似竄改標籤。（圖／民視新聞）

冷凍櫃裡，琅琅滿目的海鮮，其中這款北海道生食級章魚腳，目測過20公分，價格兩張國父有找，吸引不少民眾購買，不料竟然有民眾，買到改標章魚腳。有民眾透露，買了一家知名海鮮超市的章魚腳，上頭居然有兩張標籤，一張舊標，保存期限只到2024年的2月，另外一張新標則標示不明，而翻過來另外一面，保存期限則到2026的7月，讓民眾質疑買到改標章魚腳。民眾：「因為這樣子會造成我們，在食物上面的話會有一些問題，對這種我們沒辦法接受。」民眾：「它們有時候他會改價格嘛，就是他可能特價還是幹嘛，就會再貼一張新的上去，保存期限，我沒遇過他會改。」

廣告 廣告









生鮮超市日本生食級章魚腳爆「改標販售」 衛生局派員稽查 店家澄清廠商原廠包裝

而衛生局獲報後，在超市工廠跟門市進行稽查，並沒有發現重複貼標的情形。（圖／民視新聞）









其實不少民眾坦言，很難注意到標籤下方是否有改標痕跡，恐怕就把過期商品吃下肚，而衛生局接獲消息，已經派員到各家門市稽查，不過實際來到店家，店內冷凍櫃販賣的章魚腳，上頭都沒有舊標籤的痕跡，賞味期都到2026的7月。海鮮超市員工：「今天廠商所提供給我們，這批章魚腳的FDA，確實有效期限，也跟剛剛你看到的一模一樣，而且也不是我們竄改的。」高雄市衛生局食品衛生科長謝米枝：「該業者於113年9月5日，進貨章魚腳共20箱，合計100公斤，現場庫存4支章魚腳無重複貼標情形，業者亦提供該產品進口報單，效期為115年7月7日，與產品外包裝標示相符。」海鮮超市發聲明，表示商品到貨時，就是原廠完整包裝，也有拿到廠商提供的FDA，而衛生局獲報後，在超市工廠跟門市進行稽查，目前並沒有發現重複貼標的情形，為何會有過期商品貼標的狀況，恐怕還要進一步調查釐清。





原文出處：生鮮超市日本生食級章魚腳爆「改標販售」 衛生局派員稽查 店家澄清廠商原廠包裝

更多民視新聞報導

日本秋鮭歉收鮭魚卵價格暴漲 台灣進口價也受波及

統一董事長羅智先親證實：「家樂福」將改名 先不急於展店

富邦悍將新洋將威戈神一度放棄棒球！曾擔任「超市主管」引起關注

