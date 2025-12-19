日本產官學界訪花蓮 災後整合動員取經

來自日本產官學界的防災專家，前往花蓮光復災區，實地了解慈濟在洪災後，如何和公部門配合，整合醫療、物資與志工動員，進行快速應變與社區重建。日本2026年將成立防災廳，參訪團此行也希望借鏡慈濟經驗，強化民間與政府的協力模式。

擁抱當作見面禮，日本防災專家來到花蓮光復，要和慈濟交流救災經驗。牆上殘留洪水的痕跡，光復天主堂，在堰塞湖溢流事件嚴重受創，幸好有鏟子超人幫忙清淤，而他們留下的工具，被做成耶誕樹，迎接即將到來的佳節，同時銘記志工的精神。

廣告 廣告

防災士研修中心代表取締役 玉田太郎：「我覺得非常美好的一點是，志工互助的精神 已經形成，並且在可預見的未來，會繼續存在下去。」

慈濟洪災後迅速動員，不只協助受災鄉親清理家園，醫療、供餐、物資補給也陸續到位，更協助統籌來自全台的志工，將人力有效分配到前線。

東京都議會議員 早坂義弘：「民間的團體 可以做，這麼大規模的救災行動，我覺得很感佩。」

日本防災士 岩澤傳朗：「這讓我再次意識到，無論是在日本還是台灣，能夠立即動員救災 是多麼重要。」

實地走訪馬太鞍溪與佛祖街重災區，看見大地的傷痕。台灣、日本經常面對地震、颱風等天然災害考驗，日本計畫2026年成立防災廳，希望可以借鑑慈濟經驗。

慈濟慈善基金會副執行長 張濟舵：「這麼多的民間團體，展現出台灣愛的量能，他們藉由這一次，實地地去了解跟走訪，也借為他們可能成立，所謂的防災廳，來做一個參考。」

參觀正在興建的中繼組合屋，關心收容政策與民生問題。面對越來越難預測的災難，台日互相交流學習，藉由彼此的經驗，激盪應變之道。

更多 大愛新聞 報導：

實踐血癌女友遺願 陳彥橙加入慈濟家庭

關渡人文藝術週 挽袖驗血建檔

