日本男伸魔爪遭OL斥責 大崎站跳下軌道落跑！癡漢男特徵曝光

大崎車站今日上午發生一起癡漢事件，年輕男子涉嫌伸出魔爪；大崎車站示意圖。（翻攝自維基百科／MaedaAkihiko攝）

日本東京地鐵上午出現1名癡漢涉嫌在列車上對上班族伸出魔爪，遭到對方嚴厲斥責後，他竟在大崎站下車後，從月台跳下鐵軌逃跑，造成部分列車停駛或延誤，警方也在追緝該名男子。

據《讀賣新聞》報導，東京都品川區的JR大崎站，1名20多歲男子今（6日）日本時間9時10分許，因被指責有性騷擾行為，他就從月台跳下鐵軌逃跑，造成臨海線等部分列車停駛或延誤。

警視廳大崎署警員表示，1名身高約160公分、身穿黑衣黑褲的男子涉嫌於臨海線上的列車上對1名正在上班圖中的女性伸出魔爪，被對方指責性騷擾後，他就在大崎站下車，趁機拔腿就跑。

廣告 廣告

警視廳大崎署正以涉嫌違反《東京都防止滋擾行為條例》（性騷擾）等罪名追緝該名男子的下落。此事件影響，臨海線以及直通運行的埼京線部分班次停駛或出現延誤。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

對救護車扔錢包、大聲喊叫 日本無業男：鳴笛聲太吵

日本狼師闖女廁偷拍女童被起訴 分享私密照卻沒事

「嚐到甜頭凍未條」日本無業男靠奧步狂吃霸王餐 2年凹外送平台74.7萬元