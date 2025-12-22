日本男優跨界唱中文情歌！美少男CP超曖昧 《原地交往》甜度破表

記者王培驊／台北報導

向理來×保志健斗《原地交往》唱出最甜的心動。（圖／阿朶企画（Taipei Entertainment） 提供）

歲末迎來一首讓人嘴角失守、心跳加速的全新甜系對唱作品——由兩位日本全方位跨界男優向理來(Mukai Riku)與保志健斗(Hoshi Kento)首度以中文合唱的曖昧系情歌《原地交往》，於 2025年12月21日全球同步發行為歲末樂壇注入清新又甜密的曖昧暖流。

向理來。（圖／阿朶企画（Taipei Entertainment） 提供）

保志健斗。（圖／阿朶企画（Taipei Entertainment） 提供）

向理來與保志健斗曾於6月及9月二次來台舉辦活動，開票皆不到30分鐘門票即售罄，早已憑藉個人魅力圈粉無數，向理來外表溫柔氣質乾淨，一出場就像自帶戀愛濾鏡，讓人瞬間陷入心動模式，但熟識他的工作人員卻笑說，他其實藏著一顆「霸道學長」的腹黑靈魂，偶爾一句淡淡的吐槽就能精準命中笑點；而外型宛如偶像帥氣的保志健斗，私下反差更是巨大，不僅個性呆萌，還相當會撒嬌黏人，常被形容是「看起來很帥，其實很好哄」的類型，兩人一靜一動的組合，光是站在一起就充滿戲劇張力。

向理來×保志健斗首度中文合唱《原地交往》。（圖／阿朶企画（Taipei Entertainment） 提供）

向理來與保志健首度合作《原地交往》兩人的聲線也如個性般形成絕妙對比，一柔一輕、一穩一顫，宛如兩條逐漸靠近的情感線，在合聲中自然堆疊出高甜化學反應，錄音室裡向理來偏向穩定掌控節奏，保志健斗則常在情緒投入時忍不住笑場，氣氛既專業又不失輕鬆，正是這樣一邊努力、一邊自然流露的真實互動，讓《原地交往》不只是一首甜系對唱，更像是把他們私下相處的空氣感原封不動唱進音樂裡，也難怪歌曲還沒正式發行，就已讓粉絲充滿期待。

《原地交往》的歌曲創作靈感，正來自向理來與保志健斗在合作過程中自然培養出的默契與溫柔互動，成為歌曲最核心的情緒，音樂風格走輕快可愛的都會甜系流行（City Pop × Idol Pop），輕盈的節奏搭配清亮的合成器，打造出宛如初戀般的氛圍。歌詞描繪每個人都曾經歷過的那段「差一步就說出口」的心動時刻，從看似普通的訊息互動開始悄悄掀起漣漪——「不如就這樣我們原地交往／傳遞的早安也理直氣壯」，不急著跨越朋友與戀人之間的模糊界線，而是選擇停留在最美、也最讓人心跳的那個位置。

向理來與保志健斗攜手演繹這首甜度滿溢、悄悄加速心跳的曖昧情歌《原地交往》於 2025 年12月21日(日)全球同步上線，邀請聽眾一同沉浸在兩位美少男細膩又頻率相近的浪漫互動之中。

