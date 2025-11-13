日本男團偶像因「新宿街頭遛鳥」遭起訴 可能下場曝光
隸屬於日本STARTO娛樂旗下男團「Ae！group」（Aぇ！group）的29歲成員草間理查敬太（草間リチャード敬太），今年10月初爆出清晨在新宿街頭「遛鳥」遭逮捕的消息，還被拍下影片在網路上流傳。事件曝光後，STARTO娛樂已經公開道歉，並且宣布暫停草間一切演藝活動。今（13）日，日媒則指出，他已經被東京地方檢察署依《公然猥褻罪》對其提起簡易起訴。
草間理查敬太生於1996年，是日本娛樂公司STARTO娛樂旗下關西組合「Ae！group」的成員之一。2025年10月4日約上午5點半的凌晨，他被人目擊在東京新宿區的某棟大樓門口現身，當時草間疑似醉得爛醉，下身赤裸當起「遛鳥俠」。由於目擊民眾報警，因此草間很快被趕到的警方以現行犯逮捕。
草間在獲釋後，公開在鏡頭前落淚低頭道歉：「非常抱歉造成騷動。」STARTO娛樂也在當日便發表聲明，對粉絲、相關工作人員表示歉意，並且宣布即日起暫停草間理查敬太一切演藝活動。
由於事後草間被拍攝的影片在網路上流傳，許多網友分析認為拍攝角度異常卻能清晰呈現草間身影，又是從草間現身之前就開始提前拍攝，因此也有不少人認為他是遭人設局。
據了解，東京地方檢察署並未對本案提出拘留請求，本案以不羈押方式進行調查，之後在今日向草間理查敬太提出略式起訴，不過並未透露他是否認罪。
據《TVBS新聞網》報導，日本的「略式起訴」相當於台灣的「簡易判決處刑」，在不經過公開庭審的狀況下，針對輕微案件直接處以罰款或科刑，且犯罪嫌疑人必須承認事實並同意此程序，且罰金金額不得超過100萬日圓（約新台幣20萬元）。若法院裁定有罪，將發出「簡易命令」，當事人只要在期限內繳清罰款，就視為刑罰執行完畢，但仍會留下前科紀錄。
