日本男大生偷拍裙底！ 反遭「偷拍獵人」恐嚇索錢

日本東京警視廳指出，東京有一名來自澀谷區的「偷拍獵人」，日前在JR池袋車站發現一名偷拍女性裙底的男大學生，但他並未報警，而是以恐嚇手段向對方索取現金10萬元。警方指出，嫌疑人過去可能以相同手法長期恐嚇偷拍者，累計勒索金額已超過2,000萬日圓（約新台幣410萬元），目前仍在進一步追查中。

根據《NHK》報導，這位「偷拍獵人」姬木虎太郎現年22歲，居住於東京涉谷區，目前無業。警方調查指出，在去年5月，當時一名男大學生在池袋車站手扶梯上偷拍女性裙底，遭姬木發現。姬木隨即上前對男大學生表示：「你知道自己做了什麼吧？這會連累你家人。」並要求對方交出銀行帳戶，隨後將其帶至附近公園，並強迫他透過ATM提領現金。

警方進一步指出，姬木去年6月因在涉谷某商場偷拍女性而遭逮捕，警方在調查其手機時發現，裡面存有他恐嚇男子大學生的過程影片，疑似以此手法牟利。

姬木虎太郎的這種行為在日本被稱為「偷拍獵人」，警方懷疑他以相同手法，長期向他人恐嚇勒索，累計金額可能超過2000萬日圓。而姬木則否認這些指控，堅稱自己無罪，他表示：「我完全沒有印象有做這些事。」

