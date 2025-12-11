日本男女混聲樂團首度襲台！為花蓮災後送暖：早日恢復笑容

Czecho No Republic將首度來台開唱。花蓮縣政府提供

「2025-2026 花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」12月31日在花蓮市東大門廣場盛大舉行，將邀請情歌天王李聖傑擔綱壓軸演出，加上超人氣男團Ozone、Vera，以及遠從日本跨海登台的男女混聲樂團Czecho No Republic，強強聯手為花蓮送上年度最溫暖、最振奮人心的跨年夜。

今年花蓮歷經風災衝擊，當地仍在積極復原。Ozone表示，希望能以音樂力量為這座城市重新點亮活力：「這次災害讓花蓮失去了原本的能量，謝謝所有付出的朋友們。我們希望用音樂陪伴花蓮、一起迎接新開始。」除了演出，Ozone也大推花蓮必吃美食。哲言分享他最愛南濱夜市，可以邊吃小吃邊看海放鬆。

Ozone將參與花蓮跨年演唱會。花蓮縣政府提供

今年花蓮跨年另一大亮點，是曾演唱《七龍珠改》、《七龍珠超》片尾曲的日本樂團Czecho No Republic，首次受邀參與台灣重要跨年演出，興奮表示：「非常榮幸，也非常期待！」更點名想品嚐在地名物玉里麵。

面對花蓮經歷的災後挑戰，Czecho No Republic獻上祝福：「希望大家能早日恢復笑容。」並承諾帶來最熱力四射、人人都能一起跳舞的演出，「讓我們在最喜歡的台灣，共同迎接最棒的年末。」並許下新年願望：「希望演出規模能越來越大，也準備了新歌期待發行。」



