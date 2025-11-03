日本男性遭家暴問題浮現 5年間諮詢案件數增1.5倍

日本社會逐漸意識到，男性也有可能遭到家暴。家中示意圖。pexels



據日本媒體今天（11/3）報導，最新統計資料顯示，日本男性遭家暴的諮詢案件數，過去5年間增加1.5倍，有男性連進食，都需要獲得妻子的同意，最終餓昏被緊急送醫。專家指出，部分女性施暴者，會利用當代的性平意識，要求男子符合理想標準，若未能達到，就以暴力相待。

據《產經新聞》報導，日本警察廳的統計資料顯示，去年男性家暴受害者的諮詢案件數，高達2萬8214件，在過去5年間，已經增加約1.5倍，佔整體家暴案件的3成左右。

34歲的男子大村正人（化名）表示，自己的手機和現金，都被大他5歲的妻子拿走，一整天不給他食物吃，導致他在家中昏倒，被緊急送醫，「她對我說，你這種人活著，根本沒有價值」、「還對我說，廢物爸媽生出來的你，也是個廢物。」

據悉，大村與妻子同居約2年，平時只要發生一點小事，妻子就會開始暴怒，甚至廁所地上出現幾滴水，大村就被罰跪坐，或直接遭賞巴掌，如果試圖反抗，妻子就會質問：「你打算對我施暴嗎？」

報導指出，結婚以來，大村因為連吃東西，都必須獲得妻子的同意，體重從70幾公斤，掉到剩40公斤左右，今年5月，法院終於依《防止家庭暴力法》，對大村的妻子下達禁制令，讓大村逃離這段恐怖關係。

評論認為，近年來日本社會逐漸認識到「男性也可能成為家暴的受害者」，但多數氛圍仍傾向認為，男性的體能較女性強大，因此男性訴說自己的家暴經驗時，也較難獲得共鳴。

負責支援男性受害者的社團法人「白鳥之森」理事野口登志子說明：「女性加害者會巧妙利用當代的性平意識，藉此控制對方」、「如果丈夫達不到理想標準，就以暴力相待，如果男性意圖反抗，則指責對方是『精神虐待』。」

