日本男星喜訊被插刀！AV女優稱遭強暴染性病 網疑：過了10年現在才說？

日本男星本鄉奏多（左）元旦宣布結婚，遭AV女優百合川美織（右）爆料過往私事。（圖／翻攝自本鄉奏多IG、網路）

日本男星本鄉奏多元旦宣布結婚，對象為圈外人，消息一出立刻成為討論焦點。不過，隨著喜訊傳出，一名AV女優也趁機爆料過往往事，引發網路熱議與信任爭議。大部分網友送上祝福，但同時也出現爭議話題。一名AV女優百合川美織透過社群及網紅KOREKORE爆料，稱自己與本鄉奏多有過短暫交往，並附上對話截圖。百合川美織寫道：「你之前說過只能對16歲以下的興奮，所以我一瞬間還想說是跟未成年的結婚嗎？雖然你已經沒在到處放蕩了，讓我有點寂寞、也很可惜，但有機會喝酒還是要約喔！祝你幸福。」對話中，本鄉奏多回覆新年快樂及謝謝。

網友討論熱烈，有人質疑爆料可信度：「過去十年都沒說過，現在才說？」（圖／翻攝自本鄉奏多IG）

百合川美織在推特上回應網友追問，透露自己18歲時大概與本鄉奏多交往三個月，「對方偷吃，把性病傳染給我。」然而，多數日本網友對此爆料抱持懷疑態度。首先，本鄉奏多過去緋聞極少，曾公開表示自己不善於親密關係，甚至自稱嚴重潔癖。其次，距離事件已過十年，女方選在他結婚時才提出，時間點被認為別有企圖。此外，有日本網友指出，如果百合川美織所稱本鄉奏多是「愛吃未成年」，女方長相與當年照片對比，也難以印證所謂的「蘿莉控」說法。網友討論熱烈，有人質疑爆料可信度：「過去十年都沒說過，現在才說？」也有人認為即便曾交往，也應以理性角度看待事件，避免未經證實的指控造成誤會。對此，本鄉奏多方面未立即回應，但經紀公司重申結婚消息與祝福為重點，強調個人生活隱私應受尊重。

