日本男星接棒「挺中」表態！矢野浩二喊：是第二故鄉

日本新首相高市早苗日前在國會明確表示，「台灣有事即日本有事」，讓中國外交部呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，引發網友熱議。然而，繼日本女歌手美依禮芽（MARiA）昨（18）日表態挺中後，日本男星矢野浩二（浩歌）接連發文表態「永遠支持一個中國」。





日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時表示，若「台灣有事」並伴隨武力使用，可能構成日本安全保障法中的「存亡危機事態」，使日本得以行使集體自衛權，但仍需依照實際情況判斷。此番言論一出，便引起中國外交部於14日呼籲公民「暫時避免前往日本」。現今中日關係緊張，而日本知名男星矢野浩二（浩歌）與日本政府言論逆風並在微博發言，提到自己二十五年前一個人去中國，「從最初的陌生，到如今的溫暖，是這片土地給了我事業、友情、人生的意義」，表示「中國，不只是我的第二故鄉，更是讓我重新認識“家”的地方」，最後他強調「我永遠珍惜這一切，也永遠支援一個中國，我永遠愛你們」。矢野浩二2001年赴中國發展後，2025年來參演多部電影、電視劇等，甚至曾主持陸綜，但也同樣出演多部知名日劇，例如：《派遣女醫X》第四季飾演會長王超。然而，矢野浩二的老婆是重慶人，兩人育有一女，愛女是中國國籍。

矢野浩二並不是第一位表態挺中的日本藝人，日本男女雙人音樂組合GARNiDELiA成員、知名歌手的美依禮芽（MARiA）本名水橋舞，先前就在微博發文表態「中國對我而言就是我的第二個故鄉，我永遠支援一個中國」。她曾參與中國綜藝《乘風破浪的姐姐》，並且多次表達對中國的愛。對此，中國小粉紅孩還紛紛去留言支持他們的「挺中」言論，表示「愛中國的都是我們的好朋友」、「歡迎回家」、「永遠支援妳」。





