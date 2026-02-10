日本男星神木隆之介 宣布與一般人士結婚

（中央社記者戴雅真東京10日專電）32歲日本演員神木隆之介今天透過經紀公司官網宣布與一般人士結婚。童星出身的神木隆之介活躍於影視與配音領域，曾參與「妖怪大戰爭」、NHK大河劇「義經」、晨間劇「爛漫」，並參與「神隱少女」、「你的名字」、「鈴芽之旅」等多部知名動畫電影配音。

經紀公司官網宣布，「平時承蒙大家照顧。在此向各位報告，神木隆之介已經結婚」，並補充說明「由於對方為一般人士，懇請各位媒體避免採訪，敬請諒解。」

神木隆之介1993年5月19日出生於埼玉縣，2005年在電影「妖怪大戰爭」中擔任主演，並獲得第29屆日本電影學院獎新人演員獎，之後陸續出演NHK大河劇「義經」、電影「聽說桐島退社了」、電影「爆漫王」、NHK晨間劇「爛漫」，以及電影「神劍闖江湖」系列等多部作品。

他同時也活躍於配音領域，參與過動畫電影「神隱少女」、「夏日大作戰」、「借物少女艾莉緹」、「你的名字」、「瑪麗與魔女之花」、「天氣之子」、「鈴芽之旅」等。（編輯：陳慧萍）1150210