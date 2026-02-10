日本男星神木隆之介 宣布與一般人士結婚
（中央社記者戴雅真東京10日專電）32歲日本演員神木隆之介今天透過經紀公司官網宣布與一般人士結婚。童星出身的神木隆之介活躍於影視與配音領域，曾參與「妖怪大戰爭」、NHK大河劇「義經」、晨間劇「爛漫」，並參與「神隱少女」、「你的名字」、「鈴芽之旅」等多部知名動畫電影配音。
經紀公司官網宣布，「平時承蒙大家照顧。在此向各位報告，神木隆之介已經結婚」，並補充說明「由於對方為一般人士，懇請各位媒體避免採訪，敬請諒解。」
神木隆之介1993年5月19日出生於埼玉縣，2005年在電影「妖怪大戰爭」中擔任主演，並獲得第29屆日本電影學院獎新人演員獎，之後陸續出演NHK大河劇「義經」、電影「聽說桐島退社了」、電影「爆漫王」、NHK晨間劇「爛漫」，以及電影「神劍闖江湖」系列等多部作品。
他同時也活躍於配音領域，參與過動畫電影「神隱少女」、「夏日大作戰」、「借物少女艾莉緹」、「你的名字」、「瑪麗與魔女之花」、「天氣之子」、「鈴芽之旅」等。（編輯：陳慧萍）1150210
其他人也在看
費玉清退隱演藝圈「余天爆他換電話」 鬆口聯繫近況
胡瓜、余天、余祥銓10日現身為「鑽石舞台之夜」進行彩排，三人也暢聊當年的秀場大小事，透露農曆年期間幾乎天天作秀，大家會在後台小賭怡情，話題間也意外提到封麥退隱多時的費玉清，胡瓜與余天罕見鬆口他的近況。
閃兵遭求刑2年8個月！陳柏霖丟實境節目主持棒 13年女友庭瑄婚禮慘延期
陳柏霖近來深陷閃兵案風波，演藝事業面臨前所未有的危機。繼去年10月遭到檢方起訴並求刑2年8個月後，他的工作全面停擺，代言與戲約全數喊卡。根據「鏡週刊」報導，由他主持的人氣大型旅行實境節目《出去一下 What A Trip》第二季已展開籌備，但確定不再安排陳柏霖參與主持，等同正式將其除名，這對正處於司法風暴中的他無疑是雪上加霜。
《賽德克巴萊》遭拖下水！被質疑沒問授權 他揭內幕怒嗆：想造謠等我死
改編自「林宅血案」的國片《世紀血案》近期風波不斷，因被指未取得當事人林義雄及其家屬同意，且劇情涉及影射歷史人物史明，引發外界高度關注與爭議。相關討論也延燒至社群平台，有網友在Threads上發文為劇組緩頰，認為若拍攝歷史題材都必須取得「本人同意」，那歷史電影恐怕將無法拍攝，並進一步以15年前上映的電影《賽德克·巴萊》為例，質疑當年是否曾取得莫那·魯道「本人」同意。
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
《玉茗茶骨》侯明昊爆交往《折腰》女星3年 凌晨雙雙火速「6個驚嘆號」回應了
28歲古裝男神侯明昊演出《玉茗茶骨》受到知名製作人于正力捧，微博上瘋傳他與大一歲的限定女團「THE9」成員孔雪兒已交往3年，雙方都在9日凌晨火速闢謠，侯明昊發文：「假！！」孔雪兒也發文：「假！！！！」兩人用了6個驚嘆號，可見心急之情。
"世紀血案"幕後牽涉中資時機敏感 導演打破沉默致歉
政治中心／林靜、嚴文謙 台北報導取材自台灣重大歷史案件"林宅血案"的電影"世紀血案"，爆出未取得當事人林義雄及家屬授權就開拍，引爆社會強烈反彈，外界分析適逢年底台灣選舉，這部牽涉中資的電影，導演不只留學中國，阿公還是警總發言人，唐嘉鴻就批這絕非商業片，而是刻意去政治化、對想翻案的國民黨、中共北京最有利，而導演沉寂多天終於發聲明致歉。
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
阿嬌「零修圖」側拍流出！45歲凍齡美貌全曝光 網狂讚：根本盛世美顏
女團Twins出身的香港女星鍾欣潼（阿嬌）近日在埃及工作的零修圖側拍照曝光，再次震撼網友視覺。畫面中，她未經修圖仍展現極高顏值，皮膚緊緻、五官立體，宛如歲月在她身上停格，讓粉絲直呼「盛世美顏」、「凍齡女神」。事實上，阿嬌上個月剛過完45歲生日，這組「生圖」（編按：指偶像未經專業修圖的照片）再次印證其不敗的女神地位。陳宣如
才出面護妻止血！簡廷芮再傳婚變 老公神隱親自出面回應
藝人王子、粿粿去年傳出婚外情，風波鬧得沸沸揚揚，當時和粿粿、王子同遊美國的簡廷芮、王品澔也被指控關係曖昧，兩人疑似有越線的互動，當時簡廷芮老公賴冠儒火速出面護妻，才讓風波逐漸平息。現今，又傳出夫妻倆婚姻陷入冷凍期，一向愛「曬女婿」的簡廷芮父親，社群也久久未見女婿的身影。對此，賴冠儒表示：「沒有婚變，都跟之前一樣好」。
夏語心、Junior也有演《世紀血案》 致歉未查證⋯不再參與後續
電影《世紀血案》引發爭議，多位主演主演寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏皆已發聲道歉，除了表示會不參與後續活動，也喊話劇組停止製作。而其實殺青記者會當天，夏語心和韓宜邦（Junior）原本也會出席，但突然缺席，今（8）日晚間也發文致歉。
閃兵案遭求刑2年8月！陳柏霖「慘丟主持棒」婚事卡關現身了
閃兵案遭求刑2年8月！陳柏霖「慘丟主持棒」婚事卡關現身了
最美星二代證實已脫單 方文琳鬆口「見過男方」
最美星二代證實已脫單 方文琳鬆口「見過男方」
趙薇復出遙遙無期！15歲愛女「超高顏值」曝光 網：母女長得不像
中國女星趙薇跟富商黃有龍離婚多年，而兩人育有一個女兒，如今也即將滿16歲，近日，趙薇罕見現身小紅書，超高顏值也掀起網友的討論，甚至有人直言「母女不像」。蔡佩伶報導
《陽光女子合唱團》登台片影史票房冠軍只差一步！苗可麗開心「學生粉絲變多」
電影《陽光女子合唱團》全台票房累積4億8800萬，站上台灣電影影史票房第二名，距離超越冠軍《海角七號》5億3千萬只差一步，主創團隊周末仍勤跑謝票活動。
《百分之一》伊正抱著「馬力歐的頭顱」 把摯友永遠留在身邊
《百分之一相對論》7日播出的第六集，正式來到第二單元〈歡迎來到黎明別館〉的關鍵轉折。探員們深入調查一樁詭譎的家族爭產命案，隨著線索一一拼湊，埋藏百年的恐怖真相終於現身，楊強瑞（喜翔 飾）真正的身分是活過百年的楊聰（伊正 飾），而這場延續百年的「換魂計畫」，甚至將目標鎖定在年輕的孫貽（鄭煒齡 飾）身上，真相曝光後令人不寒而慄。
男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光
男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。
陳小春本名曝光！昔豪砸百萬改名 只為讓全家改運
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導香港男星陳小春近年來將演藝事業重心放在中國，日前甚至以政協委員身分出席廣東惠州政協會議，而相關照片流出後，就有網友...