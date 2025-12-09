日本男星自認「超級媽寶」 喪母重創後呼麻被捕

清水尋也染毒一案，法院已結束審理，將於19日宣判。（翻攝網路）

26歲的日本男星清水尋也9月因涉嫌持有大麻、被以違反《毒品取締法》罪名起訴。本月8日在東京地方法院舉行的首次開庭中認罪之外，自稱「超級媽寶」的他，呼麻原因是因摯愛母親的驟打擊太深，因此需要紓壓。

只是清水尋也自曝是20歲在美國的轟趴首次接觸大麻，21歲失去母親，22歲又在日本國內重新開始呼麻。回顧清水尋也幼時父母離異，在單親家庭中成長，對母親的愛與尊敬之情極為深厚。摯愛之人突然離世，疑因帶給清水尋也巨大衝擊，外界甚至一度認為若是母親仍然在世，他或許不會走上呼麻之路。

據報，清水尋也家中經濟拮据的那些年，母親獨力撐起家計，只為能夠讓他求學；一路走來他始終將母親的付出記在心裡，至今仍隨身攜帶著母子合照。踏入演藝圈後清水尋也更曾透露，希望有朝一日能以演員的身分站穩腳步，讓母親不必再如此辛苦，過上更輕鬆的生活。

清水尋也如今演藝事業暫毀，首次開庭中表示「由衷感到懺悔」，並發誓絕不再使用大麻；至於今後的演藝活動去向，他僅表示「會與周遭人士討論後再作決定」，並未明確表態。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

