日本男神也認證！稻垣吾郎評劉修甫「眼神藏憂鬱」 曹佑寧喜收《KANO》戰友驚喜

曹佑寧(右)、劉修甫赴東京參加《刺心切骨》映後活動。ASA agency提供

由曹佑寧、劉修甫主演的電影《刺心切骨》12月正式於日本上映，兩位男主角日前受邀前往東京展開3天2夜的宣傳之旅。曹佑寧一抵達飯店，便收到曾合作《KANO》的日本資深男星永瀨正敏派人送來的花束，卡片上溫馨寫道：「台灣永遠在我心中」，讓曹佑寧感動直呼窩心，展現跨越11年的深厚情誼。

稻垣吾郎盛讚奪新人獎！點評劉修甫「眼神完美詮釋苦惱」

日本知名時尚雜誌《anan》近日選出2025年推薦的48部電影，其中《刺心切骨》榜上有名。該雜誌影評專欄作家、前SMAP成員稻垣吾郎更是連續兩期撰文力薦，並將其年度新人獎頒給了劉修甫，這也是他唯一給出的演員獎項。

稻垣吾郎評價劉修甫擁有「憂鬱且脆弱的眼神」，只要站在那裡就能吸引目光，並驚嘆他能僅憑一雙眼睛就完美詮釋內心的動盪與掙扎。稻垣吾郎也對飾演哥哥的曹佑寧給予高度評價，稱其表演「非常出色」，以冷靜且壓抑的表情成功展現角色複雜性。

他在評論中提到，這是一部細膩的心理懸疑佳作，讓觀眾在「相信」與「懷疑」之間搖擺，引發對於家人與信任的深刻思考。

永瀨正敏送花到飯店歡迎曹佑寧。ASA agency提供

東京宣傳門票秒殺！曹佑寧搭肩安撫劉修甫首次訪日緊張感

《刺心切骨》在東京舉行的兩場映後活動門票皆被秒殺，現場更出現不少從台灣跨海追星的忠實粉絲。這是曹佑寧第3次赴日宣傳，經驗老道的他，在後台見到第一次赴日宣傳而感到緊張的劉修甫時，特別展現前輩風範，透過搭肩來安撫對方的壓力。

曹佑寧感性表示，能再次聽到日本觀眾的掌聲非常感動，也很開心能與好久不見的日本粉絲近距離交流。除了密集的宣傳行程，兩人也趁空檔在東京街頭血拼紓壓。曹佑寧透露自己主攻零食與生活用品。

劉修甫則化身藥妝與麵包控，不僅逛遍藥妝店，更在麵包店大肆採購，最後甚至買到行李箱差點塞不下。兩人期許《刺心切骨》在日本能持續開出亮眼紅盤。



