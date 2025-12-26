日本男神木村拓哉新廣告帥炸！戴上多焦點眼鏡、視力顏值同步升級，秒變逆齡王

（圖／品牌提供、翻攝自影片）

日本男神木村拓哉一出手、又帥又實用！這次，他不是在拍戲，而是在親自示範「戴上多焦點眼鏡，我帥氣依舊！」的新技能。OWNDAYS攜手木村拓哉推出的全新廣告，用電影感十足的畫面告訴大家：老花眼鏡也能潮、也能有型，完全打破「戴老花就顯老」的迷思。

（圖／品牌提供）





木村在鏡頭前，不論是遠看還是近看，都能保持清晰視界，帥氣零折扣，讓人忍不住想立刻試戴一副。

（圖／品牌提供）





這次廣告以「進化中的大人」為主題，靈感竟然來自鱷魚—這位地球上最古老的原始生物，外型幾乎千百萬年不變，但體內結構卻不斷進化。眼鏡也是一樣，看似固定的造型，功能卻隨科技進步而升級。

（圖／翻攝自影片）





OWNDAYS將這個概念搬到廣告裡，用木村拓哉的帥氣示範，象徵眼鏡既日常又前衛，外觀不變卻能持續進化，讓每個人都能輕鬆看遠看近，視力與顏值同步升級。

（圖／翻攝自影片）

除了帥氣加分，OWNDAYS這次也打破大家對多焦點眼鏡的刻板印象—不再昂貴也不麻煩，價格只要NT$2,000起，就能享受從鏡片上方到下方視線自然過渡的舒適體驗。鏡片採用日本知名品牌製造，遠近都清晰，戴著逛街、工作、追劇都沒問題。這次廣告一放，連木村都親證：「戴上它，帥氣依舊！」，簡單一句話就把多焦點眼鏡的實用性與時尚感講得超清楚。

（圖／品牌提供）

無論你是上班族、創意工作者，還是想要保持型格又不想頻繁換眼鏡的日常玩家，木村拓哉的新示範告訴你：多焦點眼鏡，不只是老花救星，更是時尚加分利器。想跟木村一樣「帥氣依舊」？體驗OWNDAYS這場「多焦點革命」，讓你的視界和魅力同步升級！

OWNDAYS AU2112A-5S(C2 玳瑁棕色)／4,290元（圖／品牌提供）

OWNDAYS AU2111A-5S (C2 玳瑁棕色)／4,290元（圖／品牌提供）





