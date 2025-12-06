日本男神町田啓太帥抵台 松機湧300粉迎接「群馬王子」

日本男演員町田啓太於12月6日上午抵達台北松山機場，他以長大衣搭配帽子出現在大廳，手中還拿著吉他，一走出關卡便引來大批粉絲高喊名字，現場聚集超過300名粉絲守候，只為搶先一睹男神抵台瞬間。

町田啓太於12/6上午抵ˋ達台北松山機場。（圖／中天新聞）

今年正值他出道15週年，町田啓太為了向長期支持的粉絲表達謝意，於12月7日在台北舉辦粉絲見面會《KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI》。這場活動由町田啓太親自參與規畫內容，從流程到互動環節都花了不少心思，只希望到場粉絲能玩得開心。

在松山機場迎接的粉絲當中，有人一早就來卡位守候，有人手舉應援牌與照片，還有掛著「群馬王子 町田啓太」的橫幅，只為第一時間迎接偶像。當町田啓太現身，現場立刻響起一陣驚呼與尖叫，粉絲紛紛舉起手機拍攝。

超過300名粉絲到機場迎接男神。（圖／中天新聞）

而面對大批守候的粉絲，町田啓太一路保持微笑，多次向揮手致意，腳步也放得很慢。他在工作人員引導下短暫停留，與粉絲合照時，更貼心地蹲下身配合鏡頭高度，讓站在後排的人也能拍到清楚畫面。

今年是町田啓太出道15週年，他將這一年視為充滿感謝的一年。2010年8月，他通過「第三屆劇團EXILE甄選」，在約2000人的選拔中脫穎而出，同年12月以舞台劇《鐵拳對鋼拳》作為演員生涯初演並正式出道。2011年7月起，他以GENERATIONS from EXILE TRIBE候補生身分活動，期間因右小腿受傷休養數週，之後未再回歸該團體。

粉絲準備印著「群馬王子 町田啓太様」的橫幅迎接男神。（圖／中天新聞）

2012年2月，町田啓太基於演藝生涯發展考量，辭去GENERATIONS from EXILE TRIBE候補生身分，改以劇團EXILE成員名義專注於演員工作，之後持續在戲劇領域累積經歷，演出類型多元，也因此吸引越來越多觀眾關注。

2020年，町田啓太因出演東京電視台深夜劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》中角色「黑澤優一」而大受注目，該劇播出後在各界引起熱烈討論，他的人氣也明顯攀升。同年12月，他在Netflix原創劇集《今際之國的闖關者》（於2019年拍攝）中飾演「苅部大吉」，藉由此劇進一步提升國際知名度，讓海外觀眾對他印象深刻。

2025年，町田啓太出演的Netflix《玻璃之心》播出，他在劇中飾演超帥吉他手「高崗尚」一角，再度擄獲不少粉絲，角色設定也呼應他此次抵達台北時手拿吉他的模樣，引起粉絲注意。

