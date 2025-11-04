日本男舞者來台演出「行李遭竊」 警方主動介入追查中

台北市 / 綜合報導

日本一名舞者在11月1日受邀來到台灣參加表演，入住台北市某間旅館，沒想到出門表演完回到房間，發現東西都不見了，事後得知，行李疑似是被清潔人員偷走的，也讓網友痛批「實在太丟台灣人的臉」。這次事件涉及台灣治安國際形象，儘管當事人沒有報案，轄區警方還是決定介入偵辦，目前正積極調閱監視器畫面，釐清竊賊身分。

PO出黑白自拍照，表示自己回到飯店時，房間內的行李全都不見了，過沒多久再度發文，站在台灣街頭，表示自己的私人物品，全被飯店清潔人員偷走，雖然無奈但因為班機問題，還是只能先行離開，他是日本知名舞者めろちん 。

帥氣的舞姿成功吸引不少粉絲，在IG還有超過2.2萬追蹤，這次遇上偷竊事件，引發不少討論，警方也火速循線調查案情，大批員警聚集在櫃檯，希望能透過監視器趕緊找出犯人，畢竟攸關台灣治安形象，不敢掉以輕心。

事發在1日，台北市信義區一間自助旅店內，這名日籍舞者受邀來到台灣，10月31日就先入住飯店，11月1日上午帶著表演用的服裝及道具，前往北流演出，沒想到演出完畢回到飯店想好好休息時，打開房門發現行李全都消失不見，疑似被一位清潔人員偷走，但因班機早已安排妥當，儘管東西還沒找回來，還是只能先返回日本。

台北市警信義分局三張犁派出所所長陳右霖說：「現已通知負責人到案說明，有關飯店業者，疑似非法聘用外籍移工情形，詢後將函報相關單位查處。」

主辦單位也表示有持續在協助警方連絡舞者，也對這起事件表達遺憾，不過受邀來台演出卻遇上偷竊案件，也讓台灣人直呼太丟臉，警方展開調查要儘快釐清真相。

