日本男鹿半島在哪？非物質文化遺產生剝鬼節是什麼？青面獠牙的可怕生物背後真面目以及生剝鬼柴燈祭的精彩亮點一次看！
相傳在男鹿半島有一種名為生剝鬼的生物，面貌凶惡類似惡魔，每到除夕夜就會挨家挨戶前往人家索討酒食，並逞罰壞孩子和懶惰的人，雖然看來凶神惡煞、名稱聽起來也很可怕，不過生剝鬼其實是帶來吉祥的福神！每年除夕當地都會舉辦生剝鬼節，這項獨特的傳統民俗活動2018年時被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產。究竟什麼是生剝鬼節？還有哪些相關的活動？男鹿又有什麼必訪景點？現在就讓我們一起來看看～
【男鹿生剝鬼節與當地旅遊推薦】
＊認識男鹿半島
＊生剝鬼節的由來
＊生剝鬼柴燈祭
＊男鹿必訪景點
＊認識男鹿半島
突出於日本海、位於秋田縣西北部的男鹿半島，中央聳立著數萬年前火山形成的寒風山，並且在前端形成三座潟湖。西側則圍繞著男鹿三山：真山、本山和無毛山，它們自古以來就是日本山嶽信仰的靈場之一。山脈與海岸勾勒出崎嶇且壯麗的海岸線，這座半島大部分屬於男鹿市，也因此兩者幾乎被劃上等號。
想前往當地，可以從日本境內搭乘國內線班機抵達秋田機場，之後再轉搭巴士或計程車前往JR秋田站，後續搭JR男鹿線到男鹿站。或是直接在日本境內搭乘電車，同樣到秋田站後再轉搭 JR男鹿線到男鹿站（秋田站到男鹿站車程約1小時）。至於男鹿當地交通，有「生剝鬼接駁專車」串連起當地的知名景點，從秋田站出發沿途經過男鹿站、生剝鬼博物館、男鹿溫泉等。
＊生剝鬼節的由來
男鹿半島自古以來就以生剝鬼節聞名，大約在200多年前當地就有著這項活動。生剝鬼的日文名稱為「なまはげ」（Namahage），源自於當地意思是「紅疹」的方言「ナモミ 」（Namomi）和「去除」的「ハゲル」（Hageru）。因為長時間待在溫暖的被爐裡，腿的皮膚會被烤出紅疹，所以為了讓人們去除象徵懶惰的紅疹，生剝鬼就會出動，逞罰懶惰的人，其中特別是小孩子！
雖然因為村落不同，男鹿半島各地的生剝鬼可能在面具、服裝和儀式上不太一樣，不過他們有著類似的特徵：頭戴紅、藍色的面具（紅面具代表男鬼、藍面具代表女鬼），身穿稻草編織而成的長袍、護脛和雪鞋，手上拿著砍刀、掛著紙條的神聖木杖或木桶。面具猙獰的臉上長著長長的獠牙，看起來相當駭人。
特別是他們會在除夕夜時挨家挨戶登門造訪，氣勢洶洶且高喊著恐嚇的話：「哪裡有愛哭的小孩？」、「哪裡有不聽話的小孩？」、「哪裡有偷懶的人？」等，邊闖入他人家中（會先徵得該戶人家同意），且在人家家中四處亂逛。這時身穿正式服裝的主人就會出來慎重接待，並且準備美食和好酒安撫招待，同時報告這一年來家中發生的重要事情，並回答生剝鬼的問題。
看到他們嚇人的模樣和現場的氣氛，別說小孩有時就連大人都感到害怕，據說在當地只要提到生剝鬼，小孩都會乖聽話，這讓人想到歐洲阿爾卑斯山的怪物「坎卜斯」（Krampus）。長著彎曲的角，半人半獸的牠，是冥界女王的兒子、聖尼古拉斯（今日聖誕老人的原型）的隨從，在聖誕節前夕時都會帶著鐵鍊與背籃 上街遊蕩，一旦發現壞孩子就把他們帶回自己的洞穴當成聖誕大餐享用，讓壞孩子「皮皮剉」。
幸好生剝鬼在接受款待後就會離開，而且還會承諾保護這家人的健康以及未來一年的豐收。因為生剝鬼其實是為家家戶戶趨吉避凶的來訪神，他們的存在是希望警惕人們不要怠惰，同時保持身體健康。如果幸運撿到他們身上掉落的稻草，人們會拿來祈求無病無災。生剝鬼通常由村子裡的年輕人扮成，他們2~3一組，會一邊跳舞一邊大聲吼叫出沒於村子中。
＊生剝鬼柴燈祭
不過你可能無法在除夕夜當晚來到男鹿，或是一般人可能也無法隨意進入別人家中瞧瞧。沒關係，每年2月真山神社都會舉辦「生剝鬼柴燈祭」（なまはげ柴灯まつり），讓所有人都能體驗這項獨特的文化儀式。真山神社位於男鹿半島的北浦地區，坐落於真山的山腰，創立於日本第12代天皇景行天皇時代（西元70~130年），自古以來就以山嶽靈場而興盛。
當地從900年前就已開始舉辦宗教儀式柴燈祭，過去原本是每年1月3日舉行，後來結合民間的生剝鬼活動，成為生剝鬼柴燈祭。身為東北五大雪祭之一，生剝鬼柴燈祭1964年首次在真山神社舉行，之後固定在每年2月的第二個週五至週日舉辦為期3天的活動，2026年將於2月13日～2月15日登場。
祭典從神聖的「湯之舞」神樂奉納與「鎮釜祭」傳統儀式揭開序幕，湯之舞是男鹿地區特有的獻神驅魔舞蹈，鎮釜祭則是傳統的古老灑水祭典。神官會邊唸咒文邊以掃帚攪拌大鍋裡的水，當水煮沸後就以掃帚將熱水灑在四周，由於過往這座半島的許多居民都以捕魚為生，因此當地人們相信這麼做，能夠平息海浪且鎮壓風暴，而生剝鬼手上的砍刀也是用來砍斷魚腥味。
接下來，在真山神社參拜道的入口處，打扮成生剝鬼的年輕人會在青石台階上接過面具，透過「生鬼入魂」的儀式，象徵他們變成生剝鬼回到山裡，然後神樂殿將重現生剝鬼挨家挨戶巡訪的「生鬼祭祀活動」。除此之外，還有生剝鬼節看不到的節目「生鬼舞」和「生鬼太鼓」！
生鬼舞在柴燈火前上演，由秋田出生的現代舞蹈家石川漠的舞蹈，搭配作曲家石井歡的音樂，帶來一場充滿震撼力的表演。生鬼太鼓則是在神樂殿接續登場，結合生剝鬼和太鼓的全新鄉土藝術演奏出激昂的曲目。最後壓軸的是「生鬼下山」，手持火把的生剝鬼們出現在黑暗中，浩浩蕩蕩的隊伍沿著雪白的山坡往下走，詭譎又神秘的氣氛，讓人看得目不轉睛～
生剝鬼在觀眾間緩步移動，想辦法從神官手中拿到以柴燈火烤好的獻餅——護摩餅，因為這種餅具有神力所以無法輕易取得，過程中他們還會故意對小朋友怒吼，讓他們因為心生恐懼而得到警惕。當他們拿到護摩餅後就會返回神靈所在的地點，遊客也別錯過領取具有護身符作用的護魔餅。最後來自各地的生剝鬼會一起圍繞著熊熊火堆跳舞，為慶典劃下句點。
＊男鹿必訪景點
就算你連真山神社的生剝鬼柴燈祭都錯過了，還是有地方可以欣賞生剝鬼面具、服飾和相關儀式。位於真山神社旁的生剝鬼博物館（なまはげ館）全年開放，展出150種實際在男鹿使用過的生剝鬼面具，遊客可以比較各地的風格差異。此外目前世界上唯一一位生剝鬼面具雕刻大師石川千秋，每週有3~4天會在現場為大家示範如何製作面具。
另外在博物館的生剝鬼傳統大廳中，每天8:30~16:30每隔30分鐘會播放一次介紹當地除夕夜生剝鬼習俗的影片《生剝鬼之夜》。遊客還可以透過手機下載應用程式，為自己訂製虛擬的生剝鬼面具和配件。一旁以當地典型曲家民家改造的男鹿真山傳承館，則可以親眼目睹生剝鬼登門造訪的傳統習俗，小心不要被近距離接觸的生剝鬼給嚇到！
當地其他知名景點還包括哥吉拉岩，這塊位於男鹿半島西南端、男鹿市南側的巨岩，因外形酷似哥吉拉的側眼而有了這樣的名字。3,000萬年前火山噴發的火山凝灰岩，歷經長時間的風化，在當地「雕刻」出許多奇形怪狀的岩石，其中又以哥吉拉岩最為吸睛，特別是每當日落時分，剛好落在它嘴邊的夕陽，形成非常有趣的畫面，也讓它成為必打卡的「日本奇岩百景」之一。
入道崎突出於南麓半島的最北端，一望無際的綠地與湛藍的天空與大海，勾勒出美麗的自然景觀，令人心曠神怡。不止如此，沿岸高達30公尺的峭壁為景色帶來視覺變化。當地有座以男鹿半島安山岩打造而成的北緯40度紀念碑，令人印象深刻的還有黑白條紋相間的入道崎燈塔，高28公尺的它可以將半島及其周邊海景盡收眼底，它同時也是日本3,000多座燈塔中16座開放登塔的燈塔之一，更獲選為「日本燈塔50選」。
在男鹿半島的中央有座高地觀景台，八望台位於海拔180公尺處，從這裡可以俯瞰戶賀灣、半島上三座潟湖中的一之潟和二之潟、奧羽山脈甚至青森縣邊界，是當地相當受歡迎的賞景名勝。特別時黃昏時，緩緩沉入海平面的夕陽將天空和海面染成金黃色，既壯觀又浪漫，也成為半島上最佳欣賞落日的地點之一！值得一提的還有，男鹿還是知名的溫泉鄉，當地的氯化鈉泉泉質含有大量鹽分，以美人湯著稱～
文字／Iris PENG
其他人也在看
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 12 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 23 小時前
網紅公開粿粿「驚天大瓜」！大尺度照外流原因曝 網怒檢舉帳號
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌「棒棒堂」王子，隨著風波不斷延燒，網紅玉米泉哥自稱有「獨家爆料」，將會在昨（5日）公布，「第一手消息且還沒外流，是有人在內部、知道真相，也希望事情能被看見，但他不方便露面，所以交給我來講。」沒想到最後公布的消息卻是范姜彥豐被粿粿凹錢，網友們大失所望，甚至檢舉帳號，也讓他又補充：「我是真的有被威脅，這個保證的。」鏡報 ・ 11 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
蘇巧慧戰新北！吳子嘉預言藍營派這人贏定了
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨推出的候選人會是李四川，藍白...今日新聞NOWNEWS ・ 36 分鐘前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 20 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 21 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鳳凰來台前「共伴效應先打頭陣」！這3天豪雨炸北北基桃
今（6）日東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大臺北地區及宜花有局部降雨機率，臺東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。氣象粉專「氣象報馬仔」昨(5)日也指出，鳳凰颱風不管路徑如何，未來這其間可能都將觸發共伴效應，需留意豪雨等級降雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 3 小時前
劉詩詩也難逃崩潰育兒生活！6歲兒「餐廳狂奔鑽桌底」 媽媽在後追到跌倒
古裝女神劉詩詩近日帶6歲兒子「步步」外出用餐，活潑的母子互動畫面意外曝光。當天步步在餐廳和停車場間不停奔跑、鑽進桌底玩躲貓貓，精力十足；劉詩詩則身穿牛仔外套、戴著口罩，打扮樸素毫無明星架子，全程緊跟在兒子身後，甚至在追趕時一度踉蹌跌倒，仍笑著繼續哄娃。直到她遞上霜淇淋，小男孩才安靜下來坐好，母子畫面溫馨可愛。姊妹淘 ・ 19 小時前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
嗆鄭麗文「國民黨膿包」要擠掉？金溥聰回應了 藍營想執政他給「這意見」
2024年大選後，前國民黨立委蔡正元接受媒體人陳文茜訪問時，批評侯友宜競總執行長金溥聰拿假民調「阻礙藍白合」，事後挨告遭求償600萬元。蔡正元今（11/5）日出庭又出招，點明金溥聰曾批評鄭麗文是「國民黨的膿包，要擠掉」，如今鄭當選主席，證明金的想法和黨多數不同。不過，金溥聰澄清沒指名道姓，當初是指「破壞團結的人」，還建議國民黨若想重返執政，「要用正派的方式，才可能贏回中間選民支持。」太報 ・ 21 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前