日本男鹿半島在哪？非物質文化遺產生剝鬼節是什麼？青面獠牙的可怕生物背後真面目以及生剝鬼柴燈祭的精彩亮點一次看！

生剝鬼柴燈祭是東北五大雪祭之一（Photo by Kiyoshi Ota, Image Source : Getty Editorial）

相傳在男鹿半島有一種名為生剝鬼的生物，面貌凶惡類似惡魔，每到除夕夜就會挨家挨戶前往人家索討酒食，並逞罰壞孩子和懶惰的人，雖然看來凶神惡煞、名稱聽起來也很可怕，不過生剝鬼其實是帶來吉祥的福神！每年除夕當地都會舉辦生剝鬼節，這項獨特的傳統民俗活動2018年時被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產。究竟什麼是生剝鬼節？還有哪些相關的活動？男鹿又有什麼必訪景點？現在就讓我們一起來看看～

幾乎等於男鹿半島代名詞的生剝鬼（Image Source : Getty Creative）

【男鹿生剝鬼節與當地旅遊推薦】

＊認識男鹿半島

崎嶇且壯麗的海岸線是男鹿半島的特色（Image Source : Getty Creative）

突出於日本海、位於秋田縣西北部的男鹿半島，中央聳立著數萬年前火山形成的寒風山，並且在前端形成三座潟湖。西側則圍繞著男鹿三山：真山、本山和無毛山，它們自古以來就是日本山嶽信仰的靈場之一。山脈與海岸勾勒出崎嶇且壯麗的海岸線，這座半島大部分屬於男鹿市，也因此兩者幾乎被劃上等號。

山脈與海岸勾勒出男鹿半島的風光（Image Source : Getty Creative/iStockphoto）

想前往當地，可以從日本境內搭乘國內線班機抵達秋田機場，之後再轉搭巴士或計程車前往JR秋田站，後續搭JR男鹿線到男鹿站。或是直接在日本境內搭乘電車，同樣到秋田站後再轉搭 JR男鹿線到男鹿站（秋田站到男鹿站車程約1小時）。至於男鹿當地交通，有「生剝鬼接駁專車」串連起當地的知名景點，從秋田站出發沿途經過男鹿站、生剝鬼博物館、男鹿溫泉等。

＊生剝鬼節的由來

生剝鬼節前一天，表演者在神社生剝鬼面具前向生剝鬼神靈祈禱。（Photo by Satoshi Takahashi/LightRocket, Image Source : Getty Editorial）

男鹿半島自古以來就以生剝鬼節聞名，大約在200多年前當地就有著這項活動。生剝鬼的日文名稱為「なまはげ」（Namahage），源自於當地意思是「紅疹」的方言「ナモミ 」（Namomi）和「去除」的「ハゲル」（Hageru）。因為長時間待在溫暖的被爐裡，腿的皮膚會被烤出紅疹，所以為了讓人們去除象徵懶惰的紅疹，生剝鬼就會出動，逞罰懶惰的人，其中特別是小孩子！

頭戴面具、手持砍刀、身穿稻草編織長袍的生剝鬼（Photo by Junko Kimura, Image Source : Getty Editorial）

雖然因為村落不同，男鹿半島各地的生剝鬼可能在面具、服裝和儀式上不太一樣，不過他們有著類似的特徵：頭戴紅、藍色的面具（紅面具代表男鬼、藍面具代表女鬼），身穿稻草編織而成的長袍、護脛和雪鞋，手上拿著砍刀、掛著紙條的神聖木杖或木桶。面具猙獰的臉上長著長長的獠牙，看起來相當駭人。

除夕夜挨家挨戶巡訪的生剝鬼（Photo by Satoshi Takahashi/LightRocket, Image Source : Getty Editorial）

特別是他們會在除夕夜時挨家挨戶登門造訪，氣勢洶洶且高喊著恐嚇的話：「哪裡有愛哭的小孩？」、「哪裡有不聽話的小孩？」、「哪裡有偷懶的人？」等，邊闖入他人家中（會先徵得該戶人家同意），且在人家家中四處亂逛。這時身穿正式服裝的主人就會出來慎重接待，並且準備美食和好酒安撫招待，同時報告這一年來家中發生的重要事情，並回答生剝鬼的問題。

屋主端上好酒接待登門的生剝鬼（Photo by Satoshi Takahashi/LightRocket, Image Source : Getty Editorial）

看到他們嚇人的模樣和現場的氣氛，別說小孩有時就連大人都感到害怕，據說在當地只要提到生剝鬼，小孩都會乖聽話，這讓人想到歐洲阿爾卑斯山的怪物「坎卜斯」（Krampus）。長著彎曲的角，半人半獸的牠，是冥界女王的兒子、聖尼古拉斯（今日聖誕老人的原型）的隨從，在聖誕節前夕時都會帶著鐵鍊與背籃 上街遊蕩，一旦發現壞孩子就把他們帶回自己的洞穴當成聖誕大餐享用，讓壞孩子「皮皮剉」。

邀請生剝鬼入內享用美食，並報告這一年以來家中大事，以祈求來年保佑。（Photo by Satoshi Takahashi/LightRocket, Image Source : Getty Editorial）

幸好生剝鬼在接受款待後就會離開，而且還會承諾保護這家人的健康以及未來一年的豐收。因為生剝鬼其實是為家家戶戶趨吉避凶的來訪神，他們的存在是希望警惕人們不要怠惰，同時保持身體健康。如果幸運撿到他們身上掉落的稻草，人們會拿來祈求無病無災。生剝鬼通常由村子裡的年輕人扮成，他們2~3一組，會一邊跳舞一邊大聲吼叫出沒於村子中。

＊生剝鬼柴燈祭

結合真山神社柴燈祭與當地生剝鬼習俗的生剝鬼柴燈祭（Photo by Junko Kimur, Image Source : Getty Editorial）

不過你可能無法在除夕夜當晚來到男鹿，或是一般人可能也無法隨意進入別人家中瞧瞧。沒關係，每年2月真山神社都會舉辦「生剝鬼柴燈祭」（なまはげ柴灯まつり），讓所有人都能體驗這項獨特的文化儀式。真山神社位於男鹿半島的北浦地區，坐落於真山的山腰，創立於日本第12代天皇景行天皇時代（西元70~130年），自古以來就以山嶽靈場而興盛。

生剝鬼柴燈祭時在真山神社舉辦的神聖儀式（Photo by Richard Atrero de Guzman/Nur Photo, Image Source : Getty Editorial）

當地從900年前就已開始舉辦宗教儀式柴燈祭，過去原本是每年1月3日舉行，後來結合民間的生剝鬼活動，成為生剝鬼柴燈祭。身為東北五大雪祭之一，生剝鬼柴燈祭1964年首次在真山神社舉行，之後固定在每年2月的第二個週五至週日舉辦為期3天的活動，2026年將於2月13日～2月15日登場。

打扮成生剝鬼的年輕人在「生鬼入魂」儀式中接受祭司的祈福（Photo by Satoshi Takahashi/LightRocket, Image Source : Getty Editorial）

祭典從神聖的「湯之舞」神樂奉納與「鎮釜祭」傳統儀式揭開序幕，湯之舞是男鹿地區特有的獻神驅魔舞蹈，鎮釜祭則是傳統的古老灑水祭典。神官會邊唸咒文邊以掃帚攪拌大鍋裡的水，當水煮沸後就以掃帚將熱水灑在四周，由於過往這座半島的許多居民都以捕魚為生，因此當地人們相信這麼做，能夠平息海浪且鎮壓風暴，而生剝鬼手上的砍刀也是用來砍斷魚腥味。

「生鬼舞」是生剝鬼柴燈祭中特有的節目（Photo by Satoshi Takahashi/LightRocket, Image Source : Getty Editorial）

接下來，在真山神社參拜道的入口處，打扮成生剝鬼的年輕人會在青石台階上接過面具，透過「生鬼入魂」的儀式，象徵他們變成生剝鬼回到山裡，然後神樂殿將重現生剝鬼挨家挨戶巡訪的「生鬼祭祀活動」。除此之外，還有生剝鬼節看不到的節目「生鬼舞」和「生鬼太鼓」！

「生鬼太鼓」是一項結合當地生剝鬼與日本太鼓的表演（Photo by Richard Atrero de Guzman/Nur Photo, Image Source : Getty Editorial）

生鬼舞在柴燈火前上演，由秋田出生的現代舞蹈家石川漠的舞蹈，搭配作曲家石井歡的音樂，帶來一場充滿震撼力的表演。生鬼太鼓則是在神樂殿接續登場，結合生剝鬼和太鼓的全新鄉土藝術演奏出激昂的曲目。最後壓軸的是「生鬼下山」，手持火把的生剝鬼們出現在黑暗中，浩浩蕩蕩的隊伍沿著雪白的山坡往下走，詭譎又神秘的氣氛，讓人看得目不轉睛～

「生鬼下山」是生剝鬼柴燈祭的壓軸活動（Photo by Satoshi Takahashi/LightRocket, Image Source : Getty Editorial）

生剝鬼在觀眾間緩步移動，想辦法從神官手中拿到以柴燈火烤好的獻餅——護摩餅，因為這種餅具有神力所以無法輕易取得，過程中他們還會故意對小朋友怒吼，讓他們因為心生恐懼而得到警惕。當他們拿到護摩餅後就會返回神靈所在的地點，遊客也別錯過領取具有護身符作用的護魔餅。最後來自各地的生剝鬼會一起圍繞著熊熊火堆跳舞，為慶典劃下句點。

＊男鹿必訪景點

全年開放的生剝鬼博物館是了解這項特色傳統文化與活動的好去處（Photo by Richard Atrero de Guzman/NurPhoto, Image Source : Getty Editorial）

就算你連真山神社的生剝鬼柴燈祭都錯過了，還是有地方可以欣賞生剝鬼面具、服飾和相關儀式。位於真山神社旁的生剝鬼博物館（なまはげ館）全年開放，展出150種實際在男鹿使用過的生剝鬼面具，遊客可以比較各地的風格差異。此外目前世界上唯一一位生剝鬼面具雕刻大師石川千秋，每週有3~4天會在現場為大家示範如何製作面具。

在生剝鬼博物館中可以看150種當地使用面具（Photo by Satoshi Takahashi/LightRocket, Image Source : Getty Editorial）

另外在博物館的生剝鬼傳統大廳中，每天8:30~16:30每隔30分鐘會播放一次介紹當地除夕夜生剝鬼習俗的影片《生剝鬼之夜》。遊客還可以透過手機下載應用程式，為自己訂製虛擬的生剝鬼面具和配件。一旁以當地典型曲家民家改造的男鹿真山傳承館，則可以親眼目睹生剝鬼登門造訪的傳統習俗，小心不要被近距離接觸的生剝鬼給嚇到！

黃昏時可以捕捉到充滿趣味的哥吉拉岩照片（Image Source : Getty Creative/MIXA）

當地其他知名景點還包括哥吉拉岩，這塊位於男鹿半島西南端、男鹿市南側的巨岩，因外形酷似哥吉拉的側眼而有了這樣的名字。3,000萬年前火山噴發的火山凝灰岩，歷經長時間的風化，在當地「雕刻」出許多奇形怪狀的岩石，其中又以哥吉拉岩最為吸睛，特別是每當日落時分，剛好落在它嘴邊的夕陽，形成非常有趣的畫面，也讓它成為必打卡的「日本奇岩百景」之一。

入道崎的北緯40度紀念碑和黑白燈塔（Image Source : Getty Creative/MIXA）

入道崎突出於南麓半島的最北端，一望無際的綠地與湛藍的天空與大海，勾勒出美麗的自然景觀，令人心曠神怡。不止如此，沿岸高達30公尺的峭壁為景色帶來視覺變化。當地有座以男鹿半島安山岩打造而成的北緯40度紀念碑，令人印象深刻的還有黑白條紋相間的入道崎燈塔，高28公尺的它可以將半島及其周邊海景盡收眼底，它同時也是日本3,000多座燈塔中16座開放登塔的燈塔之一，更獲選為「日本燈塔50選」。

從八望台可以欣賞男鹿半島一望無際的景色，包括其中的兩座潟湖。（Image Source : Getty Creative/Aflo Images）

在男鹿半島的中央有座高地觀景台，八望台位於海拔180公尺處，從這裡可以俯瞰戶賀灣、半島上三座潟湖中的一之潟和二之潟、奧羽山脈甚至青森縣邊界，是當地相當受歡迎的賞景名勝。特別時黃昏時，緩緩沉入海平面的夕陽將天空和海面染成金黃色，既壯觀又浪漫，也成為半島上最佳欣賞落日的地點之一！值得一提的還有，男鹿還是知名的溫泉鄉，當地的氯化鈉泉泉質含有大量鹽分，以美人湯著稱～

