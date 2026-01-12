日本異色電影大師將抵台 今泉浩一作品首降GagaOOLala

《初戀》以極其細膩的筆觸描繪了青春期的躁動與自我認同。（圖／GagaOOLala）

今泉浩一（Imaizumi Koichi）以「粉紅電影」男優身分出道，憑藉極致大膽的獨立製片風格，一路從地下影視殺入柏林、金馬等國際影展殿堂，被譽為「日本最不可忽視的慾望觀察者」。今泉浩一全系列執導作品將正式登陸亞洲最大同志影音串流平台 GagaOOLala；導演本人更將於1月24及25日親赴台北，展開為期兩天的深度影迷交流。

今泉浩一的藝術生涯充滿戲劇張力，他的影像世界中，慾望與情感如鏡子般反映出社會邊緣人的歸屬感。本次數位上架的作品陣容堅強，除了經典作《初戀》外，《完全家族》、《柔膚之秘法》、《柏林漂流》都是首度於平台首播的重量級傑作，完整呈現其創作生涯的轉折與高峰。

除了執導作品外，GagaOOLala 也同步上架多部由今泉浩一親自演出的經典粉紅電影《天空的愛慾地圖》、《精錢男孩》、《天使愛上我》、《警圈好亂愛》。GagaOOLala並與府中15紀錄片放映院深度合作「行旅光年」主題影展的焦點影人單元舉辦推出實體放映活動，1月24及25日今泉浩一將親自出席分享獨立製片的心路歷程。

導演今泉浩一（右）出演《柏林漂流》。（圖／GagaOOLala）

日本電影大師今泉浩一。（圖／GagaOOLala）

