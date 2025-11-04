日本當代平面設計教父福田繁雄珍貴作品手稿 11/7高雄展出

〔記者蘇福男／高雄報導〕東方設計大學停辦退場後，校方將珍藏的日本當代平面設計教父福田繁雄(Fukuda Shigeo)作品、手稿，全數捐贈給高雄科技大學，高科大創新設計學院精選逾百件原版海報及珍稀手稿，11月7日將同步在高市文化中心至高館及高科大建工校區藝文中心聯展《反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展》，福田夫人及女兒將親自出席開幕典禮。

日本當代平面設計教父福田繁雄。(記者蘇福男攝)

高科大表示，福田繁雄被譽為「視覺語言的魔術師」，與德國 Gunter Rambow、美國 Seymour Chwast 並列為當代世界三大平面設計大師，其作品以錯視、雙關與幽默手法顛覆傳統，將哲理與詩意注入平面圖像，挑戰人們對「看見」的想像。

廣告 廣告

福田繁雄2001年應邀來台為教育部「華文設計研討會」專題演講，時任東方技術學院(東方設計大學前身)校長邱明源向福田繁雄提出該校有意典藏作品的構想，福田感受到東方在設計教育的用心，及對藝術品典藏的誠意，雙方達成共識，福田捐贈東方技院1,000幅作品，東方2007年設立「福田繁雄設計藝術館」典藏。

東方設計大學112學年停辦退場，高科大獲贈福田繁雄作品及手稿，歷經1年整理及維護工作，創新設計學院策展《反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展》，11月7日將同步在高市文化中心至高館及高科大建工校區藝文中心聯展。

高科大表示，此次聯展為福田繁雄大師相隔15年再度在台完整展出經典作品，上百件原版海報與珍稀手稿，分為「一日狂想」與「關係」兩大展區，完整呈現大師如何在生活節奏與人際張力之間，以錯覺、空間與符號語言構築出具思想深度的視覺幻象，預計將掀起國際設計界熱烈迴響。

【看原文連結】

更多自由時報報導

F-16V戰機交付台灣延宕引關注 美廠洛克希德．馬丁回應了

高市府殯葬處爆集體收賄百萬 喪家看時辰「插隊燒大體」

台北信義區豪宅雙屍案手機解密 創投富少與女藥頭關係曝光

勁爆！粿粿外遇王子 范姜彥豐反擊握「裸體相擁證據」

