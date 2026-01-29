日本瘋傳「郭國文搶法案」！青鳥湧入開戰

▲郭國文突然動手搶周萬來的文件的影片在日本瘋傳。（圖／吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 2024年國民黨團、民眾黨團聯手推出國會改革法案，民進黨團當時為擋下擴權法案，朝野在議場僵持不下。2024年5月17日，立法院長韓國瑜裁示繼續協商，韓國瑜、秘書長周萬下午第二次進入議場宣告休息時，民進黨立委郭國文突然衝來，一把搶走周萬來手中資料，並一路跑出議場。該畫面片段28日突然被日本網友上傳至社群平台Threads上，獲得極高的關注。

日本網友昨日在Threads上上傳當年郭國文搶資料的畫面片段，並配文表示，「台灣立委防止法案通過，搶走法案逃離現場」，沒想到該篇貼文獲得2.3萬愛心，影片破百萬瀏覽，引來大批青鳥留言，「選出藍白這些賣台立委，還要靠民進黨委員去做這種事才能保護台灣，實在太可悲了」、「因為中國難民黨KMT，柯文哲詐騙集團TPP，都在搞對中共國有利的法案，不然民進黨立委根本不會做這種事」、「郭國文委員是拼命保衛台灣的立法委員，我們支持他！」、「他是英雄」、「只能說為了保護台灣被逼到只能用此方法！謝謝民進黨的立委們，國民黨是垃圾」。

然而，留言區也出現不同聲音，有其他台灣網友不滿民進黨支持者說法，留言表示，「民進黨幹壞事被日本人發現的好笑程度：100%；青鳥在留言區硬凹的好笑程度：10000000%」、「民進黨就是這樣，自己做就是保護台灣，別人做就是違法，連日本人都看不下去，一堆在留言區造謠」、「厲害了平常用中文造謠就算了，被日本人發現還能繼續用日文造謠」、「一堆青鳥跑來日本人的貼文底下用日文造謠是什麼鬼」；粉專政客爽也在留言區表示，「一群青鳥護航郭國文守護民主都翻車，他大罷免結束的時候有坦承『為了鬥藍白，民進黨自己也不提案擺爛』哦」。

