日本瘋大谷翔平 誇張到連金雕像都有

日本金製品製造與銷售公司SGC宣布，將於2026年1月14日至19日在東京新宿高島屋舉辦「大黃金展」。展覽最大亮點為洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的兩座1：1等身金箔像——「打者翔平」與「投手大谷」兩座金像合計售價達1億日圓（約2000萬新台幣）。

兩座大谷翔平像以「黃金打者 大谷翔平」與「黃金投手 大谷翔平」為名，單座售價為5,000萬日圓（約新台幣1,000萬元）。雕像的設計靈感取材自他在2024年MLB賽季達成「50轟、50盜」的歷史性紀錄，象徵其傳奇地位。

廣告 廣告

兩座金像由大谷本人認可製作，耗時約兩年完成，合計使用超過3,000枚金箔。其中打者雕像使用1,550枚金箔，高度約1.9公尺（含球棒端約2.4公尺）；投手雕像則使用1,450枚金箔，高度約1.7公尺，完整呈現他「二刀流」的經典姿態。

除了大谷翔平的雕像，展場還推出「大谷翔平純金收藏2025」系列商品，包括直徑約5.4公分、重量100公克的純金紀念章（售價約698.5萬日圓），以及1/10與1/20比例的純金公仔，分別售價1,826萬日圓與561萬日圓，為收藏市場再添話題。

SGC表示，此次展覽不僅展現日本金工技術的極致，也希望透過黃金雕像讓球迷近距離感受大谷翔平的力量與精神。展覽期間，預料將成為東京冬季最受矚目的文化與體育跨界盛事。