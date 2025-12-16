日本癌醫推薦的甜點！6堅果減少癌症復發 這種巧克力能預防癌症、腦中風

癌症患者可以吃甜點嗎？日本癌症治療權威醫師佐藤典宏介紹3種對癌症患者有幫助的甜點。包括堅果、優格和高可可巧克力。以下是他的分享。

癌症患者甜點建議：堅果

既然要吃甜點，那麼當然要選擇對癌症患者有幫助的3種甜點。首先是堅果。堅果除了含有膳食纖維、維生素、礦物質之外，還含有天然多酚的鞣花酸以及Omega-3脂肪酸裡的α-次亞麻油酸等豐富的抗氧化成分。許多的研究報告顯示堅果具有預防癌症的功效。

根據經常攝取堅果的地中海飲食的效果比較實驗，每周至少吃3次拳頭大小量堅果的人，罹癌後的死亡風險可以降低40％。以罹患大腸癌與乳癌的患者為主的研究報告則顯示，攝取堅果也能減少癌症再次復發的機率，並延長生存時間。

推薦的種類是能夠成長為樹木的堅果，例如開心果、核桃、杏仁、腰果、榛果、夏威夷果等，但要小心不要吃太多，避免脂肪量攝取過多卡路里過量的問題。

癌症患者甜點建議：優格

第二種推薦的是優格。富含乳酸菌、比菲德氏菌等好菌的發酵食品，可以改善腸道環境。從最近的研究得知，腸道環境差會導致癌症等各式各樣的疾病產生。也有研究顯示癌症患者的腸道比起健康的人無法維持菌叢的多樣性。

調整腸道環境，需要有乳酸菌等等的好菌以及好菌的養料膳食纖維，兩項必須一起做到才行。吃優格的時候，請選擇不加糖的原味優格，並在上面淋上好菌的養料寡糖，這樣吃效果更好。

癌症患者甜點建議：高可可巧克力

第三種是高可可巧克力。巧克力的原料是可可豆，可可豆含有豐富的抗氧化作用和抗發炎作用的多酚，除了能預防癌症之外，還可以預防動脈硬化、高血壓、腦中風等疾病。推薦無糖的高可可黑巧克力，可降低血糖。

◎ 本文摘自／《戰勝癌症長壽湯》佐藤典宏 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

