日本癡漢機上偷拍台籍空姐裙底 被逮還讚「她是大美女」

一名日籍乘客在飛機上偷拍空姐，被抓到後還稱讚2名空姐是「大美女」。示意圖，本報繪製



來自日本的男性乘客大西龍（ONISHI Ryu）去年11月24日從大阪搭乘國泰航空飛往香港途中，竟持手機偷拍2名正在值勤的韓籍和台籍空姐，韓籍空姐甚至還被偷拍裙底私密影像。事件曝光後引發關注，西九龍裁判法院本月7日判處他入獄4週、罰款1萬港元（約台幣4萬元）。

綜合港媒報導，大西龍為IT公司經理，當時正準備去印度出差，當天搭乘由日本大阪飛往香港的國泰航空班機，計畫經香港轉機前往印度出差。孰料當晚7時40分即將落地香港時，大西龍先以拍攝窗外風景為由拿起手機，隨後又將鏡頭對著坐在他前方的2名空服員，後方乘客察覺情況有異，發現其手機畫面長時間顯示空姐下半身畫面，時間持續約5分鐘，於是好心提醒空姐。

大西龍眼見事情曝光，匆忙刪除照片，空服員查看手機發現有5、6張拍到他們全身、裙裝及腿部的照片，接著警方更在手機相簿「最近刪除」的選項裡找到1張空姐裙底照。大西龍對此一度保持緘默，最後在接受偵訊時，供稱自己當時是想拍攝窗外風景，過程中注意到2名空姐坐在他對面，因此臨時起意偷拍，還稱讚張開雙腿的韓籍空姐是「大美女」。

全案經香港西九龍裁判法院審理，大西龍承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，辯護律師則指出，被告已婚且育有2名子女，還需要扶養父母，被捕後一直配合警方辦案，且已被羈押4個星期，希望能夠早日獲釋。法官參考相關案例後指出，過往案例顯示即使為初犯，亦須判處即時監禁，最終判他入獄4週，另需繳交1萬元港幣罰款。

