日本發北海道三陸近海地震預警！最壞狀況曝

▲日本青森縣8日23時15分發生規模7.5地震，最大震度6強，多地一度發布海嘯警報。氣象廳也首度發布「北海道及三陸近海地震預警」，指千島海溝及日本海溝附近發生大地震的可能性高於往常。（圖／翻攝自日本氣象廳預警傳單）

[NOWnews今日新聞] 日本青森縣8日23時15分發生規模7.5地震，最大震度6強，多地一度發布海嘯警報。氣象廳也首度發布「北海道及三陸近海地震預警」，指千島海溝及日本海溝附近發生大地震的可能性高於往常，而過去預測顯示，最壞情況將造成約30萬人死亡、經濟損失估達48兆日圓（約新台幣9.5兆元）。

據NHK報導，青森縣外海昨晚發生規模7.5強震，最大震度達6強，岩手縣出現70公分高的海嘯，此後地震活動持續，至9日下午2點，已發生14次震度為1級或以上的地震。

廣告 廣告

日本氣象廳針對此次地震，發布「北海道及三陸近海地震預警」，指出此次地震增加了千島海溝和日本海溝發生大地震的可能性。這也是自2022年啟動該警報以來，首次發布預警。

預警範圍涵蓋北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣和千葉縣共182個市町村。由於並非一定會發生大地震，因此並未要求居民提前撤離，但氣象廳敦促居民準備應急避難包，以便在未來一周內能夠迅速撤離。

千島海溝從北海道的擇捉島沿岸延伸至十勝地區，而日本海溝則從青森縣東海岸延伸至千葉縣房總沿岸，這兩個地區都是地震活動頻繁的地區。據信，這些地區每隔 300 至 400 年就會發生一次大地震，政府地震調查委員會表示，「極有可能即將發生引發巨大海嘯的大地震」。

日本政府2021年曾經公布情境預測，若日本海溝、千島海溝發生強烈地震，超過20公尺高的海嘯將襲擊北海道和東北北部沿海地區，造成大範圍破壞。

日本海溝大地震最嚴重恐導致約19.9 萬人死亡，千島海溝大地震最嚴重恐導致約10萬人死亡，透過提前疏散等防災措施，有望減少傷亡。預計多達 22 萬棟建築物將被徹底摧毀，港口設施也將遭受重大破壞。

如果地震發生在嚴寒的冬季，日本海溝大地震因被海嘯捲入或長時間待在戶外低溫環境，面臨喪生風險的人數可能達到 4.2萬人，千島海溝可能達到 2.2萬人。建物損毀方面，冬季積雪也會加劇破壞並提高火災風險。

供應鏈恐全面受影響，經濟損失評估包括資產重建成本及產業停擺衝擊，日本海溝大地震將損失約31兆日圓、千島海溝大地震則損失約17兆日圓，而交通、能源與供應鏈大規模中斷，恐使災區內外的生產均受波及。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本青森外海7.5強震！多處「地殼位移」最大近9公分

青森外海7.6強震！專家初判震央在「311地震北側」 需慎防餘震

還沒世界末日！青森7.5強震「東京電視台播銀魂」台日網笑翻