日本發生7.5強震賴清德表達慰問 盼台日加強救災合作

日本發生規模7.5強震，賴清德總統今天（10日）表達慰問，也希望未來能加強兩國對於天災地變、救災救援的合作，讓人民能夠更安全。對於南韓電子入境卡顯示「中國台灣」，他說，台韓民間交流和經貿往來都很多，希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進。

賴清德今天上午出席亞洲民主人權獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，針對日本發生規模7.5強震，一度引發海嘯，專家說未來一周可能出現比擬311強震的地震，賴清德表示，他要代表全國人民對於日本日前發生的地震表達慰問之意。

他希望日本傷害能夠降到最輕，後續救災、救援工作都能夠一切順利，他也看到有台灣民眾到日本旅遊剛好碰到這次地震，在旅館當中，表達非常穩定的態度，「我認為我們的表現也非常好」。

賴清德表示，台灣跟日本都是面臨地震的國家，未來我們也希望加強兩國對於天災地變、救災救援的合作，甚至有一些科技，我們也可以共同研究，讓兩國人民在面對天災地變的時候，能夠更好應付、讓人民能夠更安全。

此外，針對南韓電子入境卡顯示中國台灣，媒體關切我方是否會有反制措施？他說，台灣跟韓國民間的交流非常密切，經貿往來也非常的多，我們希望台灣跟韓國能夠維持友好的關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉，在這種狀況之下，我們希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

