日本發起單車環島感謝台灣之旅 盼帶動日本來台環島旅行

東日本大地震迄今已15年，日本單車界也在今天(5日)攜手觀光署宣布，將於3月7日起展開9天900公里的「單車環台感謝之旅」，並藉此宣揚台灣單車環島的魅力，吸引大家因此愛上台灣並來台環島旅行。

東日本在2011年3月11日發生規模大地震迄今已滿15周年，為了感謝台灣民眾當年的援助以及多年來的協助，日本知名作家一青妙、資深媒體人野嶋剛、日勝生加賀屋溫泉飯店董事德光重人等多位日籍友人，共同發起「東日本大地震15周年自行車環台感謝之旅」，並於5日在交通部觀光署長陳玉秀和日本台灣交流協會代表片山和之見證下，正式對外公告。

廣告 廣告

身為團長的一青妙表示，她在發出活動邀請後，隨即收到35位日本志願單車騎士響應，將於3月7日起，展開為期9天、長達900公里的環島旅程，希望藉此達成3個目標。一青妙說：『(原音)這次的環島有3個目標：第一個就是要感謝台灣人對於我們日本的善意；第二是，我們就是要用環島的方式，跟在地的台灣人多多交流，促進台日的友誼；第三呢就是，因為「環島」我覺得已經是台灣的一個文化、可以認識台灣的方式，所以希望後續可以透過我們環島的報導，讓日本人下一次來台灣的時候，他們也可以用環島的方式，來認識台灣、喜歡台灣。』

陳玉秀則表示，台灣與日本同處地震帶，因此日本發生地震，台灣人都能感同身受，如同台灣發生0403大地震，也收到許多日本友人的幫助，真正彰顯「日本有事，台灣有事」，因此觀光署對於這次的活動也是以辦喜事的心情來迎接。陳玉秀說：『(原音)就很像我們自己在辦喜事一樣，希望有機會邀請更多的日本朋友一起來騎乘、認識台灣，來旅行台灣，就近、最接地氣的方式，跟台灣這片土地的人文跟自然風貌去做對話。那3月份是台灣最舒服的季節，這個時間也是我們台灣燈會辦理的時間3月3日至3月15日，那觀光署有推了16條多元騎乘路線，希望我們這趟旅程都有機會走完，發現之前沒看過的台灣。』

這趟單車環島感謝之旅預定從台北總統府出發，以順時針方向前往宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、嘉義、台中、新竹等城市，並於3月11日抵達高雄當晚，舉辦「感謝台灣．日台友好之夜」活動。