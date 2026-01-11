日本白川鄉被擠爆！台灣一年衝28.8萬人「每8名遊客就有1人來自台灣」

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

日本岐阜縣的白川鄉合掌村近年觀光熱度暴衝，2024年海外旅客達106.7萬人，占整體遊客比重53.5%，首度超越日本本國客。其中台灣旅客高達28.8萬人，等於平均每8名遊客，就有1人來自台灣，成為當地最主要的海外客源。

日本岐阜縣的白川鄉合掌村近年觀光熱度暴衝，2024年海外旅客達106.7萬人，台灣旅客高達28.8萬人。（示意圖／unsplash）

白川村觀光振興課統計，疫情解封後的2023年，白川鄉海外旅客約63.38萬人，台灣就占了16萬人、居各國之冠；2024年人數進一步翻倍成長，明顯拉開與中國（10.9萬人）、香港（8.2萬人）及全歐洲合計（19.1萬人）的差距。白川鄉與富山縣的五箇山自1995年登錄世界文化遺產後，已成為國際級觀光熱點。

不過，人潮快速湧入也帶來後遺症。《讀賣新聞》指出，當地業者預估，2025年外國旅客占比恐升至8至9成，但交通壅塞、私有土地遭闖入、環境負荷加重等問題，已讓居民不滿聲浪升高，地方治理壓力同步放大。

由於白川鄉無鐵路可達，多數旅客仰賴巴士或自駕，旺季時交流道與村內道路經常回堵；雪季更因未更換雪胎釀事故。村內雖以拉設繩線、安排人員引導動線因應，但相關措施也被批評影響景觀，如何在觀光熱潮與生活品質間取得平衡，成為白川鄉眼前最棘手的課題。

