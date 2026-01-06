日本百年藥廠傳下市！撒隆巴斯製造商擬私有化

日本百年藥廠久光製藥傳出將進行私有化。（圖／翻攝自官網）





以酸痛貼布撒隆巴斯（Salonpas）聞名全球的日本百年藥廠久光製藥（Hisamitsu），傳出現任執行長中冨一榮有意將公司私有化，外界預期收購金額上看 4500 億日圓（約新台幣 914.4 億元）。

據《商業時報》（The Business Times）報導，日本上市公司在東京證交所掛牌數量，去年出現數十年來首次下滑，起因為企業為迴避不斷加強的監管、投資人持續施壓提高市值，紛紛選擇下市。

其中製藥業因日本人口老化、政府推廣更低廉價格學名藥，導致許多製藥公司利潤不斷下滑。其中久光製藥內部面臨去年2至 8月營業利潤下滑9.7％，僅剩81億日圓的危機，外部還有大正製藥（Taisho）早一步完成私有化的競爭挑戰。

廣告 廣告

面對內外夾擊，久光製藥先前宣示加速海外擴張計畫，預計未來幾年投入逾 500 億日圓擴大撒隆巴斯的全球供應鏈，並另外提撥 1,500 億日圓用於產品研發與戰略投資。目前久光市值約為 3380 億日圓（約新台幣 686.8 億元），知情人士指出，由於私有化談判正秘密進行中，銀行端已準備提供巨額融資，以協助完成這筆高額溢價的下市交易案。

更多東森新聞報導

黃仁勳賭城開講！民眾提前5小時排 近6千人湧入

月薪3萬5到資產破億 補教老師靠押孤支翻轉人生

繞道買台積？ 00981A納入0050、0052 網驚：被扒2次

