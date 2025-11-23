日本百日咳創新高破8.5萬例 專家：8成菌株具抗藥性恐難治

日本今年百日咳確診數已飆破8萬5000例。（示意圖／photoAC）

日本「百日咳」疫情打破2019年以來新高，今年截至11月9日，確診病例已超過8萬5000例。日本研究機構最新檢測發現，今年「百日咳」患者樣本中多達80%帶有抗藥性，代表常用抗生素恐難以控制病情。專家則推測，相關菌株與中國去年流行的型別相似，可能是隨觀光客輸入日本。

根據日媒《共同社》報導，日本國立感染症研究所、國立衛生風險管理研究所等機構對今年7月至9月間採集的患者樣本和「百日咳桿菌」進行檢測，並於11月22日發現其中80%為「抗藥性細菌」，意味著該菌株對抗生素無效。

專家表示，這些「抗藥性細菌」與去年在中國流行的菌株相似，初步判斷病毒很可能是透過遊日觀光客傳播到日本境內。

有些人懷疑因新冠病毒的感染控制措施影響，削弱了人體對「百日咳桿菌」的免疫力，「抗藥性細菌」更使得治療更加困難，但日本國立感染症研究所細菌學第二部第一實驗室主任大塚菜緒認為，「目前尚不清楚感染是否由『抗藥性細菌』引起。然而，這種感染已在全國範圍內蔓延，因此在治療患者時需要考慮『抗藥性細菌』的可能性。」

報導指出，「百日咳」的特徵是劇烈咳嗽。截至今年11月9日，累計確診病例已超過8萬5000例，是2019年最高紀錄以來的5倍多，其中許多患者年齡在10歲以下。

要注意的是，嬰幼兒若染上「百日咳」，容易有抽搐、呼吸驟停等症狀，甚至可能出現肺炎或腦病變，進而導致嬰幼兒死亡。

