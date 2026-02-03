日本百萬組合惹「麻」煩 週六日本武道館開唱恐生變

日本百萬音樂組合 Def Tech 成員 Micro 西宮佑騎惹「麻」煩被捕。 圖／摘自官方X

本週六就要在日本武道館開唱，結果成員竟惹上「麻」煩！？日本樂壇百萬組合 Def Tech 成員 Micro 涉嫌持有乾燥大麻，遭警方逮捕。日本媒體報導，厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部於 2 日，以違反《麻藥取締法》（持有）為由，以現行犯名義逮捕 本名為西宮佑騎的Micro。

據調查關係人士指出，麻藥取締部於 2 日在東京都澀谷區西宮佑騎的住處進行搜索，當場查獲數公克乾燥大麻，因而將其帶回偵辦。相關單位目前正釐清大麻來源及持有經過，詳細案情仍待進一步調查。

Def Tech 由出身東京都大田區蒲田的西宮佑騎，與在夏威夷成長的成員 Shen 組成，於 2001 年成軍。2005 年推出的首張專輯《Def Tech》中的〈My Way〉瞬間爆紅，累積銷售量突破 280 萬張，成為日本樂壇代表性作品之一。

本週六將在日本武道館舉行出道 20 週年紀念演唱會的Def Tech ，隨著Micro 西宮佑騎遭逮消息曝光，讓這場門票已經全數售罊的演出蒙上一層陰影。

