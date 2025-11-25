日本的高風險豪賭：將「花之島」北海道打造成全球晶片中心
北海道島長期以來都是農業重鎮——如今，日本正斥資數十億美元將其打造成為全球先進半導體中心。
日本超過一半的乳製品產自北海道，它是日本主要島嶼中最北端的一個。冬季，這裡是滑雪勝地和冰雕節的天堂；夏季，田野裡盛開著成片的薰衣草、罌粟和向日葵。
如今，島上到處都豎起了起重機——用於建造工廠、研究中心和專注於科技的大學。這是日本近幾十年來規模最大的產業擴張計劃的一部分：旨在重振日本的晶片製造能力，並重塑其經濟未來。
當地人表示，除了畜牧業和旅遊業，北海道長期以來缺乏其他產業。甚至有句俗語說：去北海道的人最終都會離開。
但如果日本政府成功地將北海道打造成日本的矽谷——亦或是像一些人開始稱呼的所謂「北海道谷」——那麼日本就有可能成為價值6000億美元（4580 億英鎊）的世界電腦晶片供應競賽中的新競爭者。
出乎意料的參與者
該計劃的核心是「拉皮達斯」（Rapidus）公司，這家鮮為人知的公司獲得了日本政府以及包括豐田、軟銀和索尼在內的一些日本大型企業的支持。
該公司由日本政府與IBM合作創立，已籌集數十億美元，旨在建造日本數十年來首個尖端晶片代工廠。
日本政府已向該公司投資120億美元，使其能夠在千歲市這座小城建造一座大型半導體工廠，即「晶圓廠」。
Rapidus執行長小池敦義在談到選擇北海道作為廠址時，指出千歲市擁有完善的水利和電力基礎設施，並且自然風光秀麗。
小池敦義告訴BBC，他親自監督了晶圓廠的設計，該廠將完全被草坪覆蓋，以與北海道的景觀相協調。
當地政府也指出，與日本其他潛在廠址相比，該地區的地震風險較低。
該公司的一個重要里程碑是獲得了荷蘭「艾斯摩爾」（ASML，阿斯麥）公司提供的極紫外光微影（EUV）系統。今年早些時候，高科技設備助力Rapidus取得了迄今為止最大的成就——成功生產2納米（奈米）晶體管原型。
這些超薄晶片代表了半導體技術的尖端水平，能夠讓設備運行速度更快、更有效率。
先前只有競爭對手台積電（TSMC）和三星（Samsung）實現了這項壯舉。英特爾（Intel）並沒有採用2納米工藝，而是直接從7納米躍升至1.8納米。
「我們在日本首次成功製造出2納米原型，其速度在日本乃至全球都前所未有，」小池先生說。
他將這項突破歸功於與IBM的合作。
他補充道，與全球公司合作對於獲取製造這種等級晶片所需的技術至關重要。
懷疑論者
Rapidus公司有信心在2027年實現2納米晶片的量產。然而，真正的挑戰在於如何達到在競爭異常激烈的市場中生存所需的良率和品質，而台灣和韓國恰恰在這兩方面遙遙領先。
例如，台積電在量產方面取得了令人矚目的成就，但高階晶片的製造成本高且技術要求極高。
「東盟+3宏觀經濟研究辦公室」在2024年的一份報告中指出，儘管Rapidus公司獲得了政府補貼，且聯盟成員也提供了資金，但「目前的融資規模仍不足以啟動量產所需的5萬億日元（約合318億美元；244億英鎊）。」
安全與國際研究中心（CSIS）此前曾表示：「Rapidus公司在製造先進晶片方面缺乏經驗，而且迄今為止，沒有任何跡象表明該公司能夠從擁有相關經驗的公司（例如台積電和三星）那裡獲得實際的技術訣竅。」
尋找客戶也可能是一個挑戰——三星和台積電已經與全球多家公司建立了合作關係，這些公司多年來一直在購買他們的晶片。
失去的幾十年
儘管如此，日本政府仍在大力投資晶片產業——2020年至2024年初期間投入270億美元——這項投入佔其國內生產毛額（GDP）的比例，超過了美國在拜登時代透過《晶片產業促進和創新法案》（CHIPS Act）所做出的投入。
2024年底，東京宣布了一項價值650億美元的人工智慧（AI）和半導體產業扶持計劃，這可能進一步支持Rapidus的擴張計劃。
此前，日本晶片產業經歷了數十年的衰退。40年前，日本的半導體產量佔全球一半以上。如今，其產量僅略高於10%。
許多人認為，上世紀80年代的美日貿易摩擦是這項轉變的轉捩點。
慶應義塾大學（Keio University）名譽教授吉野直之（Naoyuki Yoshino）表示，上世紀80年代，日本在技術競爭中敗給了台灣和韓國，導致國內企業實力下降。
與競爭對手不同，日本未能持續提供補貼以維持其晶片製造商的競爭力。
但小池先生表示，這種心態已經改變了。
「中央政府和地方政府齊心協力，支持我們的產業再次復甦。」
日本更廣泛的經濟挑戰也日益嚴峻。人口持續萎縮，而老年人口卻不斷增加。多年來，這決定了國家預算的走向，並導致經濟成長放緩。
吉野教授指出，目前超過三分之一的預算用於老年人的社會福利，這擠壓了用於研究、教育和技術的資金。
日本也面臨半導體工程師的嚴重短缺——預計未來幾年將有4萬人缺口。
Rapidus公司正與北海道大學（Hokkaido University）等機構合作培訓新員工，但該公司也承認，在公眾對來日務工人員支持度較低的情況下，公司將不得不嚴重依賴外國人才。
建構生態系統
政府的大力推動已經吸引了許多全球主要企業。
台積電正在日本西南部的九州島熊本（Kumamoto）生產12-28納米晶片——這對日本來說意義重大，即便其生產能力仍落後於該公司在台灣的尖端產能。
此次擴張改變了當地經濟，吸引了供應商，提高了工資水平，並帶動了基礎設施和服務業的發展。
日本更廣泛的晶片復興策略似乎遵循著一套既定模式：建立一座「晶圓廠」，整個生態系統便會隨之發展。
台積電於今年10月開始在九州興建第二座工廠，預計2027年底投產。
除了Rapidus和台積電之外，「鎧俠」（Kioxia）和東芝等本土企業也獲得了政府的支持。
「鎧俠」利用政府資金擴建了位於四日市和北上市的晶圓廠，東芝則在石川縣新建了一座晶圓廠。同時，ROHM已被東京正式認定為提供關鍵產品的公司，符合東京經濟安全框架的要求。
美國記憶體晶片製造商美光科技（Micron）也將獲得日本政府36.3億美元的補貼，用於擴大其在廣島的工廠規模；三星科技則在橫濱建設研發中心。
北海道也呈現類似的發展動能。晶片製造設備公司「艾斯摩爾」和東京電子已在千歲市開設辦事處，此前Rapidus已在當地建設了生產設施。
「這將形成一種『全球生態系統』，」小池淳義先生表示，「我們將攜手合作，生產對世界做出貢獻的半導體產品。」
小池先生表示，Rapidus的核心賣點正如其名，在於其能夠比競爭對手更快地生產客製化晶片，而不是與其他廠商直接競爭。
「台積電是全球領先的半導體廠商，英特爾和三星緊隨其後。我們的優勢在於速度——我們生產和交付晶片的速度比其他任何廠商都快三到四倍。正是這種速度優勢讓我們在全球半導體競爭中脫穎而出，」小池先生說。
大賭注
隨著人工智慧的興起，全球對晶片的需求激增。同時，仍在從疫情期間的供應衝擊中恢復的日本汽車製造商，正力求在整個供應鏈（從原材料到成品晶片）中實現更可靠的、本土或區域性採購的生產。
由於近期中台貿易摩擦和地緣政治緊張局勢加劇了人們對依賴外國供應商風險的擔憂，確保對晶片製造的控制權在日本乃至其他國家都被視為國家安全優先事項。
「我們希望再次提供來自日本的產品——功能強大且具有全新價值的產品，」小池淳義表示。
對日本政府而言，投資Rapidus是一場高風險的豪賭，旨在重振其半導體產業，並更廣泛地提升其科技實力。
一些分析師認為，這可能是日本建構本土生態系統，為許多製造商供應先進晶片，最終成為全球市場強大競爭者的最佳契機。
其他人也在看
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 1 天前
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 9 小時前
《半導體》外資點名聯發科「兩頭燒」：手機毛利縮、ASIC專案卡關
【時報記者王逸芯台北報導】美系外資最新報告指出，受到智慧手機業務競爭加劇、成本上升以及終端需求疲弱影響，將聯發科（2454）2026與2027年每股盈餘（EPS）預估下調4%，反映核心業務毛利率前景轉弱。外資表示，聯發科股價近三個月相對大盤表現不佳（-18%，同期台股上漲9%），市場情緒本已偏空，而2026年上半年獲利年減幅度可能加劇，使短期反彈機會受限。 外資強調，雖然聯發科管理層對主要美系雲端服務商（CSP）的資料中心ASIC專案具信心，但該專案過去一年多次延遲，仍需觀察後續執行狀況，另一家美系CSP專案同樣面臨遞延，加上設計服務市場競爭激烈，使能見度有限。基於修正後的獲利預估，外資維持「中立」評等，目標價從1300元調降到1260元，恐使股價短期內仍有壓力。 外資指出，智慧手機SoC毛利率下行壓力大於預期，主要受到高通在中高階市場採取更具侵略性的價格策略，加上三星提供較低晶圓代工成本，使競爭進一步升溫；同時，聯發科旗艦SoC如天璣9500因晶片面積更大、設計效率不足，導致成本推升，而台積電（2330）先進製程漲價、封測產能吃緊與BT載板成本上揚也使費用增加。在安卓終端需求疲弱的背時報資訊 ・ 5 小時前
台積供應鏈論壇來了 台廠備戰
台積電年度供應鏈論壇（SCM Forum）將於25日登場，為全球半導體生態系最受矚目的年度盛會，亦被視為掌握明年資本支出方向與先進製程投資節奏的關鍵指標。法人推估，在AI需求強勁帶動下，台積電明年資本支出可望挑戰5百億美元高標，相關供應鏈成為全場焦點。工商時報 ・ 1 天前
台股季線保衛戰開打！法人大戶最愛買「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 台股大盤上週遭逢重挫，下跌 962 點，期間先後出現今年第二大漲點與第三大跌點，指數回測季均線。上週五外資更是單日賣超 915 億，創下歷史第四大賣超紀錄。 本周台股重點？分析師張貽程表示，大盤指數季線支撐保衛戰，26000點整數支撐力道。外資與匯率台幣重貶至31.45 元，留意熱錢是否能回流。外資 11 月已賣超 3576 億，觀察是否進入尾聲。 以下是張貽程盤點本周市場關注熱門股： 1802 台玻 玻璃纖維布受惠 AI 需求成長，供貨能見度高，盤中成交熱絡。 8358 金居 高階銅箔持續缺貨，第四季為今年單季高峰，技術面呈三角收斂。 1815 富喬 具備玻纖紗、玻纖布自製能力，有利提升獲利，股價看回不回。 2368 金像電 ASIC、800G 交換器占比提升，PCB 層數需求增加；投信連續加碼。 6442 光聖 AI 伺服器需求帶動光纖模組成長，股價創歷史新高。 2449 京元電子 封測產業進入超級循環，持續擴產，大戶持股集中。 2327 國巨 被動元件大廠訂單回溫，產品線多元化，投信連續買超。 3443 創意 AI 推動 ASIC 需求進入建設期，量產快速新頭殼 ・ 1 天前
美股早盤記憶體飆風再起！Alphabet漲勢難擋
[NOWnews今日新聞]美股主要指數今(24)日早盤全面勁揚，擺脫上周萎靡行情，科技股回神，記憶體族群美光飆風再起上漲6%，Google母公司Alphabet在Gemini3推出後強勢帶動下，股價也...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
幣圈寒冬重擊川普家族！財富慘蒸發10億美元
[NOWnews今日新聞]近期加密貨幣市場疲軟，台灣知名藝人「麻吉大哥」黃立成被傳連續爆倉，資產大幅縮水。事實上，許多加密貨幣投資人在這波向下修正的行情中均慘賠，包括美國總統川普家族也是如此，根據彭博...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
如果AI泡沫破滅 美股七巨頭誰能倖存？
美股七巨頭正深陷一場史無前例的 AI 軍備競賽，為搶佔 AI 產業革命制高點，這些企業正以空前力度投入資本開支，大舉興建 AI 基礎設施，但隨著市場對 AI 泡沫的擔憂持續升溫，近期美股科技股遭遇猛烈拋售，市場對科技巨頭巨額 AI 投入能否獲得相應回報的疑慮不斷加深。 這場拋售鉅亨網 ・ 1 天前
AI競賽已變天！上週美股示警要看懂 本週股價爆發點總整理
上週美股走勢震盪偏弱。S&P 500 與道瓊維持區間整理，但 Nasdaq 回檔幅度較大，主因是美債殖利率再度走高、市場對降息的預期降溫。即便 NVIDIA、Google、Amazon 等AI相關企業的獲利仍具韌性，資金開始更嚴格檢視「龐大AI資本支出能否快速轉化為現金流」。因此盤面出現明顯分化：大型科技短線壓力較重，能源、工業與部分中小型股相對抗跌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
科技巨頭大量發債投資AI 加劇市況壓力
MoneyDJ新聞 2025-11-24 12:54:04 黃智勤 發佈專家分析，華爾街努力消化科技公司為投資人工智慧(AI)而發行的大量新債券，加劇了近期的市場壓力。 華爾街日報報導，Dealogic數據顯示，亞馬遜、Alphabet、Meta、甲骨文等超大規模科技公司自9月以來累計發行900億美元的投資等級債券，超過了過去40個月的發行量。 TeraWulf、Cipher Mining等從比特幣起家的AI資料中心開發商也發行規模逾70億美元的低評級債券，因此需支付高額利息，債券價格也持續下滑，從而加劇市場對其信用狀況的擔憂。為債券提供保險的CDS（信用違約交換）成本不斷攀升，加劇市場負面情緒。 Janus Henderson Investors跨行業信貸主管John Lloyd指出，如今各個市場之間的聯繫非常緊密，若AI股遭到拋售，信貸市場處境也不容樂觀。 近來科技股賣壓出籠，投資人拋售AI概念股，並權衡企業投入資金與未來潛在回報的比例，軟體巨頭甲骨文(Oracle)繼9月創高以來崩跌四成，Meta、Palantir和AMD也從高點回檔逾二成。 投資銀行高盛(Goldman SacMoneydj理財網 ・ 1 天前
20檔IPO無力 跌破承銷價
今年台股雖強勢大漲，然而並非所有上市櫃IPO掛牌公司都享受到「掛牌蜜月期」，統計今年60家企業上市櫃掛牌，其中20家慘遭滑鐵爐，「摜破承銷價」。如永擎（7711）及東方風能（7786）近日上市碰到台股重挫，致上市後股價先上後下，目前股價均已跌破承銷價。工商時報 ・ 10 小時前
二哥逆勢走強！聯電成熟製程利用率回溫 法人喊「這產品」明年雙位數成長跑不掉
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股21日遭遇近千點級重挫，市場恐慌情緒急速升高，不過成熟製程大廠聯電（2303）卻逆勢收紅，意外成為盤面亮點。隨著法人...FTNN新聞網 ・ 1 天前
航空三雄拓北美／4個月急開3條新航線 航空三雄搶攻北美市場
北美航空市場再掀戰火！繼長榮航空今年10月開航美國達拉斯後，華航與星宇航空也相繼宣布插旗北美新航點－鳳凰城。三大航空業者直言，台商東進設廠浪潮，加上疫後尚未恢復的東南亞直飛美國航線，所帶來的轉機商機，都是開發北美內陸新航點的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
《美股》Fed談話重燃降息希望 Alphabet/Intel嗨
MoneyDJ新聞 2025-11-24 06:26:08 郭妍希 發佈受到聯準會(Fed)官員最新談話大幅提高12月降息機率的激勵，美國四大指數21日全面反彈。 道瓊工業平均指數11月21日終場上漲1.08%(493.15點)、收46,245.41點；週K線下跌1.91%。那斯達克指數上漲0.88%(195.03點)、收22,273.08點；週K線下跌2.74%，已連續第3週走跌。標準普爾500指數上漲0.98%(64.23點)、收6,602.99點；週K線下跌1.95%。費城半導體指數上漲0.86%(54.37點)、收6,406.43點；週K線下挫5.94%，已連續第3週走跌。 紐約聯邦儲備銀行總裁John Williams 21日表示，Fed「近期內」依舊可以降息，這麼做不會危及通膨目標。Williams是聯邦公開市場委員會(FOMC)副主席，也是利率政策的永久投票成員。 市場預估的12月降息機率聞訊跳高，進而帶動美股反彈。芝加哥商業交易所(CME) FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人21日預測，Fed 12月10日再降一碼至3.50~3.75%的機率從一天前的39.1Moneydj理財網 ・ 1 天前
Jeep 12 月亮相確認！亞太首座 Stellantis Brand House 據點台中立成！
寶嘉聯合於 2025 年 11 月 24 日攜手中部經銷夥伴 – 佳樂汽車，在台中市中清路正式揭幕以 Stellantis Brand House 全球最新規範打造的 「台中旗艦品牌中心」。此據點不僅是亞太區首座依循 Stellantis Brand House 標準建置，也是亞太區最大的多品牌展示中心，更是少數將 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT 四個品牌完整呈現於單一場域的服務據點。GOCHOICE購車趣 ・ 17 小時前
台股震盪 電子權值股F4回檔 何時進場？專家說法一次看
[Newtalk新聞] 近期台股在全球經濟與政策因素的影響下，出現一定的震盪，尤其是台積電、鴻海與台達電等龍頭企業，短期出現波動大，以下是國泰證期整理解析本周台股新動向： 1、廣達 廣達旗下雲達科技於美國2025年超級運算大會(SC25)展示多項AI基礎設施解決方案。廣達AI伺服器能見度已到2027年，中長線成長動能穩健，但近期投信賣壓擴大、股價短期均線呈空頭排列，建議短線投資人觀望應對。 2、東元 東元與鴻海策略合作搶攻全球AI資料中心市場，於21參加鴻海科技日，展示模組化資料中心（MDC）方案及電動車動力系統。東元第三季稅後淨利41.89億元，年減8.4%、股價跌破季線後未見明顯反彈，建議短線投資人保守以對。 3、元太 元太19日法說會公布亮眼財報，2025年前三季營收達291億元，年增29%、稅後淨利94億元，創歷史新高，EPS 8.17元。元太前三季獲利超越去年全年，董事長看好明年營收和獲利創新高。股價站上短期均線，建議沿十日線偏多操作。 4、台積電 美國商務部週三(19日)已核准美國企業向沙烏地阿拉伯及阿聯的兩家公司銷售最多約達七萬顆的輝達Blackwell系列高階AI晶片，新頭殼 ・ 1 天前
台股守穩季線股 多頭明燈…台積、日月光等將帶動大盤擺脫頹勢
台股在美股上周五（21日）反彈下，將化解今日季線保衛戰的部分壓力。其中，台積電ADR雖失守季線，但現貨股價仍穩守在季線之...聯合新聞網 ・ 1 天前
〈美股盤後〉科技股強勢反攻 博通暴漲11% 川普四月訪中
美國股市周一 (24 日) 上漲，在市場對美國聯準會 (Fed)12 月降息的預期升高下，投資人得以忽略科技股估值偏高的疑慮。同時，美國總統川普表示，他已接受中國領導人習近平的邀請，將於四月訪問北京。鉅亨網 ・ 9 小時前
AI泡沫疑慮退散！台灣供應鏈地位關鍵 法人看2026台股震盪向上
【記者呂承哲／台北報導】近期市場劇烈震盪，野村投信指出，台股本身基本面穩健，近日回檔主要來自國際資金與技術面牽動，短線震盪難免，但 AI 應用擴張與訂單能見度高，使中長期布局依舊具吸引力。展望 2026 年，AI 主題可望延續，台股有望維持高檔震盪並具備中期成長動能，投資人可關注 AI 伺服器、散熱、BBU、PCB 及半導體先進製程與測試等族群，逢回分批布局。壹蘋新聞網 ・ 1 天前