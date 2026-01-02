日本皇室新年一般參賀驚現裸男鬧場 涉公然猥褻被捕

日本皇室成員今（2）日在皇居出席新年一般參賀，德仁天皇並發表新年談話。沒想到一名站在前排的20多歲男子突然脫光衣物鬧事，當場被皇宮警察與警視廳警官制伏，被依涉嫌公然猥褻送辧。

日本皇室成員在皇居出席新年一般參賀，不料竟有民眾脫衣鬧場。（圖／NNN）

據日媒報導，事發時間為2日下午2時30分左右，地點位於皇居宮殿的東庭。當時正值「新年一般參賀」儀式進行中，天皇一家與秋篠宮一家均出席參與。

原本是莊重而祥和的場合，站在前排的一名20多歲男子卻突然脫光全身衣物，造成一陣騷動。

警方目前正對這名20多歲的男子進行偵訊，捜查相關人士透露，男子疑似曾在社群網站上預告此行為，警方將深入調查其動機與責任能力。

廣告 廣告

皇宮警察表示，儘管發生此突發狀況，整個參賀活動仍按預定計畫順利完成，並未受到任何影響。天皇一家與秋篠宮一家的御出現儀式如期舉行，其他參賀民眾的活動也正常進行。

延伸閱讀

AI不是萬靈丹？陸男「冰箱關不上」問豆包 給錯客服電話險被騙

甄嬛持槍掃射皇上？禁AI魔改經典名著 陸廣電總局出手嚴打

Meta砸百億收購陸AI黑馬Manus 聘創辦人任副總裁