日本皇室級美味降臨西門！AI重塑「職人魂」

▲Innovex Trade Japan CEO 佐野優子(右) 與JETRO森馬隆夫11月18日在台北西門町舉辦「日本美食試吃會」，介紹日本皇室級美味鮭魚。（圖／JETRO提供）

[NOWnews今日新聞] 日本貿易振興機構（JETRO）於 11 月 18 日在台北西門町盛大舉辦「日本美食試吃會」，現場展出多款台灣市場罕見的隱藏版食材。其中以 AI 數據重塑「職人魂」、日本食品展獨家夢幻逸品「日本高級燻鮭魚」（IMPERIAL SMOKE SALMON）最受矚目。

探索觀光客觸及不到的「深度日本味」



雖然台灣民眾對日式料理極為熟悉，但JETRO 與日本商業新協會希望能跨越一般觀光層次，帶來更具深度的商業交流。現場除了展出獨特的日本巧克力、特色火鍋湯頭外，核心亮點在於測試台灣市場對於「高端變革食材」的接受度。主辦方表示，活動目的在透過試吃回饋，協助日本中小企業精準對接台灣買手與餐飲業者，促成實質的商業合作。

廣告 廣告

當傳統遇上 AI：數據化的匠人美學

本次展覽的靈魂主角——日本國產燻鮭魚，展現了截然不同的「大和美學」。傳統燻製需在高溫、濃煙的嚴苛環境下進行，技術傳承面臨斷層危機。Innovex Trade Japan CEO 佐野優子指出：「我們致力於將日本皇室認可的品質，融合最先進的 AI 燻製技術，創造出能自豪地呈現給世界的高端美食價值。」

透過 AI 技術，廠商將國寶級大師對香氣與風味的直覺轉化為精密數據，實現了品質的絕對穩定。相比市售鮭魚常見的鬆散口感，這款「AI 燻鮭魚」肉質緊實、色澤呈現鮮明穩定的緋紅，脂肪分佈如霜降般精緻，完美體現了新大谷與大倉飯店行政主廚所讚譽的「始終如一的匠人品質」。

▲日本國產燻鮭魚，傳統燻製需在高溫、濃煙的嚴苛環境下進行，技術傳承面臨斷層危機，但透過 AI 技術，廠商將國寶級大師對香氣與風味的直覺轉化為精密數據。（圖／JETRO提供）

符合日本皇室御用嚴格標準！名廚演繹在地化風味

除了風味，「安全」是通往頂級餐桌的唯一通行證。該產品以進入「日本天皇御用廚房」的超高規格生產，一般生菌數嚴格控制在 5,000 以下，遠低於一般市售標準，並已取得美國 FDA 註冊及台灣貿易證明書。

為了讓這份頂級美味貼近台灣味蕾，活動特別邀請台灣知名主廚進行跨界合作。蔡主廚運用這款由 AI 生產的燻製鮭魚，結合台灣在地飲食習慣，研發出專屬創意料理。JETRO 農林水產食品部課長森馬隆夫強調，這款產品先前在夏威夷商談會已大獲好評，如今希望透過台灣主廚的演繹，將這份兼具傳統靈魂與科技精準的「日本皇室指定鮭魚」，正式介紹給台灣民眾。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

到日本逛藥妝店！台灣阿姨結帳苦惱「選啥幣別」 店員1招神救援

不是北投！台灣「最強溫泉」是它 水質極度稀有、景色超像日本

壽司郎「生鮭魚壽司20元」！霜淇淋買一送一 黑鮪魚大腹半價優惠