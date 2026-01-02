日本皇室賀年活動 男子突脫衣遭警方逮捕

從朝賀活動的影片中，愛子公主在笑著跟民眾打完招呼後，轉頭看到這一幕時，很明顯地變了臉色，旁邊的上皇與上皇后，則是一直盯著皇宮警衛逮捕鬧事男子的過程。

日本媒體報導，這名20多歲的年輕男子事前就在社群平台預告、他要在向天皇朝賀時，脫衣服全裸。

當時他爬過用來隔離人群的柵欄，來到皇宮的陽台下方，除了開始脫衣服還發出吼叫聲，但是立刻被皇宮警衛用毛毯包起來，警方則以公然猥褻罪將他逮捕。

至於他為什麼要這樣做，還要進一步調查。