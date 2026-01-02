日本皇室2日舉行例行新年一般參賀 民眾見悠仁感嘆「他長大了啊」

日本皇室成員1月2日參加於皇居舉行的新年一般參賀活動，向群眾揮手致意。路透社



日本皇室2日舉行例行「新年一般參賀」，開放民眾進入皇居；皇室成員到齊，在皇居宮殿陽台向群眾致意，恭賀新年。今年是悠仁首度參加參賀，有民眾感嘆「他長大了啊」。

日本悠仁親王1月2日參加於皇居舉行的新年一般參賀活動，向群眾揮手致意。路透社

日本放送協會（NHK）報導，皇嗣秋篠宮的兒子悠仁，去年4月進入筑波大學就讀，9月在皇居舉行成年式。

身高已和父親差不多的悠仁是首度參加新年參賀，與雙親及二姊佳子公主，在陽台上向群眾微笑揮手。這也是日本皇室新年參賀首度出現三代同堂的畫面。

參加一般參賀的一名53歲婦人說：「在電視中看著悠仁親王長大，很高興能見到他長大成年的樣子。」

皇室一般參賀依舊吸引許多民眾參加，上午9點半左右，長長人龍開始從皇居正門出發，穿過二重橋，走到皇宮前。今年約有6萬人參加。

日皇德仁與皇后雅子，上皇明仁與皇太后美智子秋篠宮家4人以及皇室成員，2日上午及下午共現身宮殿陽台五次，向群眾致意。

日皇德仁與皇后雅子1月2日參加於皇居舉行的新年一般參賀活動，向群眾揮手致意。路透社

日本上皇明仁與皇后美智子1月2日參加於皇居舉行的新年一般參賀活動，向群眾揮手致意。路透社

日皇德仁的獨生女愛子公主1月2日參加於皇居舉行的新年一般參賀活動，向群眾揮手致意。路透社

德仁發表新年談話指出，去年日本發生地震、大雨、山林野火、大雪等多種災害，許多人生活困難，他相當關切。

德仁說：「儘管未來可能面臨諸多挑戰，但我衷心希望，今年對每個人來說都是和平幸福的一年。值此新年伊始，我祈禱我國人民和世界人民幸福安康。」

來自神奈川縣的一名40歲女子表示：「這是我第一次參加新年參賀，非常感動。去年災難頻繁，聽到天皇的談話，覺得非常感激，這表示他一直關心著這些問題。」

今年是東日本大地震（311地震）15週年，德仁夫婦預定將訪問東北災區。與父親一同從311重災區之一岩手縣來到東京的27歲女子說：「地震的影響在某種程度上仍然存在，所以如果天皇能過來看看我們是如何努力進行災後重建的，我會非常高興。」

