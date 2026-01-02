日本皇居新年參賀驚魂！德仁天皇剛致詞完 他脫光發怪聲翻越柵欄遭逮

日本皇居於今舉行「新年一般參賀」活動。（翻攝自kunaicho_jp IG）

日本皇居於今（2日）舉行「新年一般參賀」，不料在最後一場活動時發生意外插曲。１名20多歲男子突然在眾目睽睽下脫光衣服並翻越柵欄，隨即遭皇宮警察與警視廳人員合力制伏，並依涉嫌「公然猥褻」罪名當場逮捕。

綜合日媒報導，事件發生於日本時間下午2點30分左右，當時皇居宮殿前正進行當天第5場、也是最後1場的新年參賀活動。天皇、皇后兩陛下與秋篠宮一家正站在「長和殿」陽台接受民眾祝賀。

據目擊者與調查人員表示，在德仁天皇完成致詞後，位於最前排的一名男子突然發出怪聲，並迅速脫掉身上的衣物，隨即翻越最前方的警戒柵欄。駐守在陽台下方的皇宮警察與警視廳警員反應迅速，立刻上前用毛毯將男子包裹並當場壓制。

宮內廳事後說明，雖然事件發生在皇室成員面前，宮殿前廣場也一度引起騷然，但該場次約5,240名參賀者的活動並未因此中斷，皇室行程亦未受影響。

根據警方初步調查，這名20多歲的男子疑似曾在社群媒體上發布預告，聲稱要在一般參賀的場合裸露身體。目前皇宮警察正針對其犯案動機與詳細經過展開深入調查。

